Отключение света в Киеве 30 октября — как действуют графики

Энергетики чинят поврежденный объект ДТЭК. Фото архивное: ДТЭК

В Киеве, а также в ряде регионов Украины в четверг, 30 октября, введены экстренные отключения электроэнергии. Такое решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в КГГА.

Сейчас в столице действуют экстренные отключения света, которые проводятся без предварительных графиков. Энергетики призывают жителей города рационально потреблять электроэнергию и по возможности минимизировать использование энергоемких приборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

В компании ДТЭК уточнили, что экстренные отключения также введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Напомним, ранее нардеп заявлял, что Россия хочет выбить электроснабжение одному из регионов Украины перед наступлением зимнего сезона.

Тем временем на Ивано-Франковщине раздаются мощные взрывы -под атакой оказался город Бурштын, где расположена теплоэлектростанция.