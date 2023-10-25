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Через проблеми із каналізацією вулиці Києва перетворилися у річки

25 жовтня 2023 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Через проблеми із каналізацією вулиці Києва перетворилися у річки
Автомобілі на залитих вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Дощі, які сьогодні накрили столицю, не зможуть зашкодити ритму життя великого міста. Тим не менш, проблеми з міською каналізацією перетворили вулиці на річки, що суттєво ускладнило життя киян.

На одній з таких підтоплених вулиць побував кореспондент Новини.LIVE.

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Кияни під парасольками та дощовиками метушаться у своїх справах. Хтось усміхається, хтось насуплений, але всіх їх єднає одне — перший осінній дощ. Втім, не обходиться і без викликів.

"Що не злива, то підтоплення. Автомобілі майже плавають. Негода перетворила дороги у річки, і все це через проблеми із міською каналізацією. такі паводки створюють не лише безліч мемів у соціальних мережах, але і великі проблеми. які ніхто не поспішає вирішувати", — розповів журналіст. 

вулиця
Розмита дощем вулиця. Фото: Новини.LIVE
вулиця розмита
Розмита дощем вулиця столиці. Фото: Новини.LIVE
Розмита дощем вулиця столиці. Фото: Новини.LIVE

Майже в кожному районі міста є хоча б одна дорога, яку затоплює під час найменших опадів. Усе через погану роботу зливних каналізацій. Ця проблема існує в Києві роками, однак її ніхто не вирішує. Більше того, на деяких дорогах стає тільки гірше.

Жінка
Жінка з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE
Кияни
Кияни з парасольками під дощем. Фото: Новини.LIVE
Кияни
Кияни з парасольками під дощем. Фото: Новини.LIVE
кияни
Чоловік з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE
кияни
Кияни з парасольками виходять з переходу. Фото: Новини.LIVE
автомобіль
Автомобіль на одній з залитих вулиць. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що синоптики попередили чотири області про загрозу сильних злив сьогодні. 
 

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