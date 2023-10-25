Из-за проблем с канализацией улицы Киева превратились в реки
Дожди, которые сегодня накрыли столицу, не могут повредить ритму жизни большого города. Тем не менее, проблемы с городской канализацией превратили улицы в реки, что существенно усложнило жизнь киевлян.
На одной из таких подтопленных улиц побывал корреспондент Новини.LIVE.
Столичная канализация не может справиться с дождями
Киевляне под зонтиками и дождевиками суетятся по своим делам. Кто-то улыбается, кто-то нахмуренный, но всех их объединяет одно — первый осенний дождь. Впрочем, не обходится и без вызовов.
"Что не ливень, то подтопление. Автомобили почти плавают. Непогода превратила дороги в реки, и все это из-за проблем с городской канализацией. такие паводки создают не только множество мемов в социальных сетях, но и большие проблемы. которые никто не спешит решать", — рассказал журналист.
Почти в каждом районе города есть хотя бы одна дорога, затапливаемая во время малейших осадков. Все из-за плохой работы сливных канализаций. Эта проблема существует в Киеве годами, однако ее никто не решает. Более того, на некоторых дорогах становится только ужаснее.
Напомним, что синоптики предупредили четыре области об угрозе сильных ливней сегодня.
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