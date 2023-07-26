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Через прогнозовану бурю в Києві комунальники працюють у посиленому режимі

26 липня 2023 13:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через прогнозовану бурю в Києві комунальники працюють у посиленому режимі
Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві 26 липня прогнозують грозу та короткочасні дощі. Відтак, комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє КМДА.

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Наразі на місцях можливих підтоплень чергують гідрослужби КК "Київатодор". Напоготові 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливостоків.

КМДА повідомляє про основні рекомендації під час дощу:

  • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
  • якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – необхідно знизити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

"У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

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