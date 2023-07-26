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Из-за прогнозируемой бури в Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме

26 июля 2023 13:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Из-за прогнозируемой бури в Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве 26 июля прогнозируется гроза и кратковременные дожди. Следовательно, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает КГГА.

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На местах возможных подтоплений дежурят гидрослужбы УК "Киеватодор". Изготовлены 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки лиховостоков.

КГГА сообщает об основных рекомендациях во время дождя:

  • если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветки могут представлять большую опасность;
  • если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее притормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

"В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

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