Графіки відключення світла в Києві завтра, 11 липня — прогноз Укренерго

Жінка користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Києві в четвер, 11 липня, будуть застосовувати упродовж усього дня. Через сильну спеку обмеження посилюватимуться — в другій половині дня електроенергію вимикатимуть одночасно в чотири черги.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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"Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", — зазначили енергетики.

В Укренерго пояснили, що причиною сильних обмежень є збільшення споживання світла через спеку.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Водночас в ДТЕК уточнили, що в Києві та області можуть вимикати світло в світло-сірих зонах графіка відключень.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Як відомо, графік складається з трьох категорій:

Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.

— час, коли світла точно немає. Світло-сіра зона — відключення світла можливі.

— відключення світла можливі. Біла зона — світло гарантовано є.

Що означають кольори на графіках відключень. Фото: t.me/dtek_ua

Щоб дізнатися графік відключень за своєю адресою, користуйтеся ресурсами обленерго (офіційні сайти, чат-боти тощо). Для цього ви можете скористатися посиланнями:

Київ — https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns

Київська область — https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns

Коли перестануть вимикати світло

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, коли покращиться ситуація в українській енергосистемі. За його словами, незабаром закінчиться ремонт на частині обʼєктів генерації, завдяки чому відключення світла стануть менш тривалими. Він прогнозує покращення ситуації наприкінці липня.

Також гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів про зміни у підході до розподілу відключень електроенергії в Україні. Йдеться про справедливий розподіл обмежень між регіонами.

Додамо, що в Укренерго пояснили, що означають графіки відключення світла та як за ними орієнтуватися. Також енергетики зазначили, що тривалість відключень залежить від рішення обленерго та лімітів, що виділені на регіони.