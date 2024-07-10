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Из-за жары без света — в Укрэнерго предупредили Киев об усилении отключений завтра

10 июля 2024 23:25
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Киеве завтра, 11 июля — прогноз Укрэнерго
Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Графики отключения света в Киеве в четверг, 11 июля, будут применяться в течение всего дня. Из-за сильной жары будут усиливаться ограничения — во второй половине дня электроэнергию будут выключать одновременно в четыре очереди.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Киеве 11 июля

"Завтра, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", — отметили энергетики.

В Укрэнерго объяснили, что причиной сильных ограничений является увеличение потребления света из-за жары.

Графики отключения света в Киеве 11 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

В то же время в ДТЭК уточнили, что в Киеве и области могут выключать свет в светло-серых зонах графика отключений.

Когда не будет света в Киеве завтра сегодня 11 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Как известно, график состоит из трех категорий:

  • Темно-серая зона — время, когда света точно нет.
  • Светло-серая зона — отключения света возможны.
  • Белая зона — свет гарантированно есть.
Как узнать, когда не будет света в Киеве 11 июля 2024 года
Что означают цвета на графиках отключений. Фото: t.me/dtek_ru

Чтобы узнать график отключений по своему адресу, пользуйтесь ресурсами облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.п.). Для этого вы можете воспользоваться ссылками:

Киевhttps://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская областьhttps://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Когда перестанут выключать свет

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, когда улучшится ситуация в украинской энергосистеме. По его словам, скоро закончится ремонт на части объектов генерации, благодаря чему отключения света станут менее продолжительными. Он прогнозирует улучшение ситуации в конце июля.

Также гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал об изменениях подхода к распределению отключений электроэнергии в Украине. Речь идет о справедливом разделении ограничений между регионами.

Добавим, что в Укрэнерго объяснили, что означают графики отключения света и как по ним ориентироваться. Также энергетики отметили, что продолжительность отключений зависит от решения облэнерго и выделенных на регионы лимитов.

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