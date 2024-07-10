Графики отключения света в Киеве завтра, 11 июля — прогноз Укрэнерго

Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Киеве в четверг, 11 июля, будут применяться в течение всего дня. Из-за сильной жары будут усиливаться ограничения — во второй половине дня электроэнергию будут выключать одновременно в четыре очереди.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"Завтра, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", — отметили энергетики.

В Укрэнерго объяснили, что причиной сильных ограничений является увеличение потребления света из-за жары.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

В то же время в ДТЭК уточнили, что в Киеве и области могут выключать свет в светло-серых зонах графика отключений.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Как известно, график состоит из трех категорий:

Темно-серая зона — время, когда света точно нет.

— время, когда света точно нет. Светло-серая зона — отключения света возможны.

— отключения света возможны. Белая зона — свет гарантированно есть.

Что означают цвета на графиках отключений. Фото: t.me/dtek_ru

Чтобы узнать график отключений по своему адресу, пользуйтесь ресурсами облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.п.). Для этого вы можете воспользоваться ссылками:

Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область — https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Когда перестанут выключать свет

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, когда улучшится ситуация в украинской энергосистеме. По его словам, скоро закончится ремонт на части объектов генерации, благодаря чему отключения света станут менее продолжительными. Он прогнозирует улучшение ситуации в конце июля.

Также гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал об изменениях подхода к распределению отключений электроэнергии в Украине. Речь идет о справедливом разделении ограничений между регионами.

Добавим, что в Укрэнерго объяснили, что означают графики отключения света и как по ним ориентироваться. Также энергетики отметили, что продолжительность отключений зависит от решения облэнерго и выделенных на регионы лимитов.