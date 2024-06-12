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Через зливу у Києві затопило вулиці — фоторепортаж Новини.LIVE

12 червня 2024 16:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Затоплені вулиці та плаваючі автівки — негода у Києві 12 червня
Затоплена дорога. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві у середу, 12 червня, від ранку триває сильний дощ. Внаслідок негоди в місті затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях затоплень.

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Злива у Києві 12 червня

Сьогодні мешканців Києва застала зненацька потужна злива: опади спричинили затопилі вулиці у Солом'янському районі — бульвар Вацлава Гавела, Миколи Василенка та дорогу біля Індустріального мосту. Також потоки води проникли у деякі багатоповерхівки поблизу.

негода у Києві спричинила затоплення вулиць 12 червня
Затоплена дорога. Фото: Новини.LIVE

Також за даними КМВА, через негоду в Київській області сталося аварійне відключення електроенергії — знеструмлено 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій. Водночас в обласній адміністрації уточнили, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, а це загрожує новими аваріями в мережах.

злива у Києві 12 червня - затоплено дороги у кількох районах
Затоплена дорога. Фото: Новини.LIVE

За словами столичної влади, відповідні фахівці вже ліквідовують наслідки дощу. Сьогодні заплановано максимально оперативно відновити роботу всіх ліній вищої напруги 10 кВ та перейти на заявки клієнтів щодо мереж нижчої напруги 0,4 кВ, аби повернути світло в усі домівки.

внаслідок дощу у Києві підтоплені вулиці
Затоплена дорога. Фото: Новини.LIVE

У КМДА зазначили, що дощ у Києві триватиме до кінця дня. А працівники дорожньої служби ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

Загалом для ліквідації наслідків були задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки й спецзасобів. Водночас для очистки зливоприймальної системи використовують мотопомпи та насосні станції.

Автівки рухаються затопленими дорогами через дощ у Києві 12 червня
Затоплена дорога. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, відсьогодні, 12 червня, з України відступила спекотна погода та задуха. Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в окремих областях можливі грози та шквали.

Також ми писали, що днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. 

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червень
Київ
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погода
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