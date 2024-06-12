Затоплені вулиці та плаваючі автівки — негода у Києві 12 червня

Через зливу у Києві затопило вулиці — фоторепортаж Новини.LIVE
У Києві у середу, 12 червня, від ранку триває сильний дощ. Внаслідок негоди в місті затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".
Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях затоплень.
Злива у Києві 12 червня
Сьогодні мешканців Києва застала зненацька потужна злива: опади спричинили затопилі вулиці у Солом'янському районі — бульвар Вацлава Гавела, Миколи Василенка та дорогу біля Індустріального мосту. Також потоки води проникли у деякі багатоповерхівки поблизу.
Також за даними КМВА, через негоду в Київській області сталося аварійне відключення електроенергії — знеструмлено 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій. Водночас в обласній адміністрації уточнили, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, а це загрожує новими аваріями в мережах.
За словами столичної влади, відповідні фахівці вже ліквідовують наслідки дощу. Сьогодні заплановано максимально оперативно відновити роботу всіх ліній вищої напруги 10 кВ та перейти на заявки клієнтів щодо мереж нижчої напруги 0,4 кВ, аби повернути світло в усі домівки.
У КМДА зазначили, що дощ у Києві триватиме до кінця дня. А працівники дорожньої служби ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.
Загалом для ліквідації наслідків були задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки й спецзасобів. Водночас для очистки зливоприймальної системи використовують мотопомпи та насосні станції.
Нагадаємо, відсьогодні, 12 червня, з України відступила спекотна погода та задуха. Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в окремих областях можливі грози та шквали.
Також ми писали, що днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.
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