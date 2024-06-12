Затопленные улицы и плавающие автомобили — непогода в Киеве 12 июня

Затопленная дорога. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 12 июня, с утра идет сильный дождь. В результате непогоды в городе затопило улицы, в некоторых районах автомобили буквально "плавают".

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах затоплений.

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Ливень в Киеве 12 июня

Сегодня жителей Киева застал неожиданно мощный ливень: осадки повлекли за собой затопленные улицы в Соломенском районе — бульвар Вацлава Гавела, Николая Василенко и дорогу возле Индустриального моста. Также потоки воды проникли в некоторые многоэтажки поблизости.

Затопленная дорога. Фото: Новини.LIVE

Также по данным КГГА, из-за непогоды в Киевской области произошло аварийное отключение электроэнергии — обесточено 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. В то же время в областной администрации уточнили, что сильный ветер с дождем усложняют работы, а это чревато новыми авариями в сетях.

Затопленная дорога. Фото: Новини.LIVE

По словам столичных властей, соответствующие специалисты уже ликвидируют последствия дождя. Сегодня запланировано максимально оперативно возобновить работу всех линий высшего напряжения 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома.

Затопленная дорога. Фото: Новини.LIVE

В КГГА отметили, что дождь в Киеве продлится до конца дня. Работники дорожной службы ликвидируют подтопление на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.

В общей сложности для ликвидации последствий были задействованы 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств. В то же время для очистки ливнеприемной системы используют мотопомпы и насосные станции.

Затопленная дорога. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 июня, из Украины отступила жаркая погода и удушье. Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в отдельных областях возможны грозы и шквалы.

Также мы писали, что на днях в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.