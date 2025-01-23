Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Через звалище на Трухановому острові в Києві судитимуть посадовця arrow

Через звалище на Трухановому острові в Києві судитимуть посадовця

23 січня 2025 16:09
Ольга Антоновська - редактор
Перетворив Труханів острів на звалище — у Києві судитимуть посадовця
Сміття, яке викидали на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура
Ольга Антоновська - редактор

Земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram в четвер, 23 січня.

Читайте також:

Які збитки завдали екології

У 2019 році начальник будівельної дільниці у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій забруднювали відходами земельну ділянку. Йдеться про територію Труханового острова у Києві.

"Ця ділянка була виділена для облаштування майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість підприємці, з метою економії грошей, виділених на вивезення будівельного сміття, систематично звозили сміття на цю ділянку", — зазначили у прокуратурі.

Сміття, яке викидали на Трухановому острові
Купа сміття, яке викидали на земельній ділянці. Фото: Київська міська прокуратура

Експертиза визначила розмір шкоди внаслідок забруднення земель — понад 129 тис. грн. Крім того, Державна екологічна інспекція встановила розмір шкоди від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами в розмірі 4,9 млн гривень.

Сміття, яке викидали на Трухановому острові
Сміття на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура

Зазначимо, що під час розслідування посадовець відшкодував шкоду та очистив територію від сміття. Зараз обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

Сміття, яке викидали на Трухановому острові
Сміттєзвалище в недозволеному місці. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області судно скинуло 8,4 тонни пальмової олії в порту "Південний". Через це компанія виплатила державі 64,8 млн грн за забруднення внутрішніх морських вод України.

У Центрі публічних розслідувань заявили, що сміттєвий полігон "Дальницькі кар'єри" не відповідає екологічним стандартам. Через це створюється загроза для довкілля й людей.

Київ суд сміття сміттєзвалища Труханів острів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:19 Рук не вистачає – одеські освітяни проти нового проєкту МОН

16:17 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених унаслідок атаки РФ

16:10 Нафтогаз попередив про нововведення — до чого тут Приват 24

16:09 Через звалище на Трухановому острові в Києві судитимуть посадовця

16:01 Путін стурбований станом економіки РФ — що робитиме Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:57 Ситуація біля Великої Новосілки — у Генштабі попередили про ІПСО

15:52 Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини

15:49 Пільги для матерів УБД — які знижки можна отримати в лютому

15:20 Сирський зробив заяву щодо ситуації у 155-й бригаді — що сказав

15:20 Стало відомо, коли пройде кінопремія "Оскар-2025"

16:19 Рук не вистачає – одеські освітяни проти нового проєкту МОН

16:17 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених унаслідок атаки РФ

16:10 Нафтогаз попередив про нововведення — до чого тут Приват 24

16:09 Через звалище на Трухановому острові в Києві судитимуть посадовця

16:01 Путін стурбований станом економіки РФ — що робитиме Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:57 Ситуація біля Великої Новосілки — у Генштабі попередили про ІПСО

15:52 Суд над ексголовою поліції Одещини затягується — у чому причини

15:49 Пільги для матерів УБД — які знижки можна отримати в лютому

15:20 Сирський зробив заяву щодо ситуації у 155-й бригаді — що сказав

15:20 Стало відомо, коли пройде кінопремія "Оскар-2025"

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати