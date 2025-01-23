Сміття, яке викидали на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура

Земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram в четвер, 23 січня.

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У 2019 році начальник будівельної дільниці у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій забруднювали відходами земельну ділянку. Йдеться про територію Труханового острова у Києві.

"Ця ділянка була виділена для облаштування майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість підприємці, з метою економії грошей, виділених на вивезення будівельного сміття, систематично звозили сміття на цю ділянку", — зазначили у прокуратурі.

Купа сміття, яке викидали на земельній ділянці. Фото: Київська міська прокуратура

Експертиза визначила розмір шкоди внаслідок забруднення земель — понад 129 тис. грн. Крім того, Державна екологічна інспекція встановила розмір шкоди від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами в розмірі 4,9 млн гривень.

Сміття на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура

Зазначимо, що під час розслідування посадовець відшкодував шкоду та очистив територію від сміття. Зараз обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

Сміттєзвалище в недозволеному місці. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області судно скинуло 8,4 тонни пальмової олії в порту "Південний". Через це компанія виплатила державі 64,8 млн грн за забруднення внутрішніх морських вод України.

У Центрі публічних розслідувань заявили, що сміттєвий полігон "Дальницькі кар'єри" не відповідає екологічним стандартам. Через це створюється загроза для довкілля й людей.