Сміттєзвалище на Трухановому острові у Києві — прокуратура оголосила про підозру

Сміття на земельній ділянці на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. За даними слідства, зловмисники таким чином намагалися зекономити гроші, виділені на вивезення сміття. Згідно з висновком експертів розмір шкоди завданої довкіллю становить понад 129 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п'ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Забруднення відходами Труханового острова

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику будівельної дільниці приватного товариства у забрудненні земель на Трухановому острові відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Сміттєзвалище на Трухановому острові. Фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, у 2019 році начальник будівельної дільниці, яке являється генеральним підрядником будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, разом з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали земельну ділянку на території Труханового острова відходами.

Земля була виділена для облаштування будівельного майданчика, але зловмисники, з метою економії коштів, систематично забруднювали її відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля.

"Вказана земельна ділянка була виділена територіальною громадою столиці для облаштування будівельного майданчика під будівництво мостового переходу. Натомість зловмисники з метою економії коштів виділених на вивезення будівельного сміття, систематично забруднювали вищевказану земельну ділянку шкідливими відходами", — йдеться в повідомленні.

Протиправні дії призвели до накопичення будівельних та твердих побутових відходів, що спричинило хімічне забруднення земельної ділянки понад встановлені екологічні норми. Судова інженерно-екологічна експертиза оцінила розмір завданої шкоди довкіллю у понад 129 тисяч гривень.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом. Разом із чиновником затримали також і посередника.

Раніше ми писали, що у Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили їй про підозру.