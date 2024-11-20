У Києві оголошена повітряна тривога

Атака безпілотника. Ілюстративне фото.

КМДА оголосила чергову повітряну тривогу у столиці України. Громадян закликають пройти до укриттів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

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За даними моніторингових каналів, дрон-камікадзе зараз летить на столицю з боку Борисполя. Особливо обережними слід бути мешканцям Дарницького району.

КМДА нагадує, що всі мешканці столиці можуть знайти найближче укриття скористувавшись спеціальною мапою.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Раніше ми писали, що російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. За останніми даними, відомо про 12 загиблих, зокрема одну дитину.