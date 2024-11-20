В Киеве объявлена воздушная тревога

Атака беспилотника. Иллюстративная фотография.

КГГА объявила очередную воздушную тревогу в столице Украины. Граждан призывают пройти к укрытиям.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

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По данным мониторинговых каналов, дрон-камикадзе сейчас летит на столицу со стороны Борисполя. Особо осторожными следует быть жителям Дарницкого района.

КГГА напоминает, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Киевский район города.

Ранее ми писали, что российские войска вечером 18 ноября атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области . По последним данным, известно о 12 погибших, в том числе один ребенок.