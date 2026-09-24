Червону гілку метро в Києві пропонують запускати під час жовтої тривоги

Люди у київському метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наземну частину червоної гілки метро в Києві можна було б запустити під час жовтого рівня загрози за умови додаткових заходів безпеки. Зокрема, йдеться про посилену диспетчеризацію, чіткі алгоритми дій машиністів і можливість оперативно змінювати напрямок руху поїзда.

Про це заявив співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко в ефірі "Київського часу".

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Як можна запустити червону гілку метро

Олександр Гречко зазначив, що зараз через зупинку наземної частини червоної гілки та відстутність альтернативи пасажири змушені користуватися автобусами-дублерами. За його словами, це може створювати значне скупчення людей, зокрема біля станції метро "Арсенальна".

"Зараз буде скупчення людей на станціях метрополітену, зокрема зверху станції метро Арсенальна, бо люди будуть очікувати цей дублюючий автобус, який вже приїде забитий, і люди будуть чекати його хвилин 30-40. Кожен з цих автобусів, який приїде, буде забитий, і альтернативи іншої у них немає", — сказав Гречко.

Він розповів, що в ГО "Пасажири Києва" обговорювали можливість організації руху метро під час жовтого рівня загрози.

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За його словами, одним із варіантів є посилення диспетчеризації та підготовка чітких алгоритмів дій працівників метро у разі виникнення загрози.

"Насправді ми пропрацьовували, в себе обговорювали можливості, як можна забезпечити рух під час жовтої тривоги метрополітену. За прикладом Укрзалізниці, забезпечити якісну диспетчерізацію машиністів про те, наскільки близько перебувають ці реактивні чи нереактивні шахтини, забезпечити розробку регламенту і покращити техніку машиністів і чергових постанцій, і потім як реагувати у випадку якихось загроз", — пояснив Гречко.

Окремо, за його словами, потрібно визначити порядок дій у випадку безпосередньої загрози на відкритій ділянці метро.

"Якщо б впав шахед реактивний на колії чи уламок його, то що потрібно зробити, щоб безпечно висадити пасажирів і довести їх до найближчої станції? Це знеструмлювати частини ділянки чи не знеструмлювати?" — сказав він.

Що робити у разі загрози на коліях

Гречко також розповів про варіант, який передбачає можливість швидко змінити напрямок руху поїзда в разі небезпеки попереду.

За його словами, під час руху поїзда наземною ділянкою до кабіни машиніста в останньому вагоні міг би заходити черговий машиніст.

"І так само теж говорили про варіант, що вже коли по надземній частині потяг їде, то на задній, останній вагон в кабіну машиніста заходить, по суті, черговий машиніст, і у разі потреби, при загрозі, той машиніст міг би максимально оперативно включитися і, по суті, дати рух потягом в зворотньому напрямку до найближчої станції, якщо попереду є якась загроза", — пояснив співзасновник ГО "Пасажири Києва".

На його думку, за умови належного опрацювання таких алгоритмів можна одночасно забезпечити рух транспорту та безпеку пасажирів.

Хто може ухвалити рішення

Гречко вважає, що питання запуску наземної частини червоної гілки потребує рішення на рівні міського керівництва.

"Звісно, треба пропрацьовувати і на рівні керівництва міста, оскільки київський митрополітен підпорядковується напряму голові КМДА і меру Києва Віталію Кличку", — підсумував Гречко.

Раніше Новини.LIVE розповідав, що машиніст київського метро пояснив, чому станції столичного метрополітену оздоблюють гранітом і мармуром. За його словами, ці матеріали обрали через їхню стійкість до вібрацій від поїздів та великого пасажиропотоку.

Також Новини.LIVE писав, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. У КМДА пояснювали, що на відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою.