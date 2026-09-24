Красную линию метро в Киеве предлагают запускать во время «желтой» тревоги

Люди в киевском метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Наземный участок красной ветки метро в Киеве можно было бы запустить при желтом уровне угрозы при условии принятия дополнительных мер безопасности. В частности, речь идет об усиленной диспетчеризации, четких алгоритмах действий машинистов и возможности оперативно менять направление движения поезда.

Об этом заявил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире "Київського часу".

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Как можно запустить красную ветку метро

Александр Гречко отметил, что сейчас из-за остановки наземной части красной линии и отсутствия альтернативы пассажиры вынуждены пользоваться автобусами-дублерами. По его словам, это может приводить к значительному скоплению людей, в частности возле станции метро "Арсенальная".

"Сейчас будет скопление людей на станциях метрополитена, в частности над станцией метро "Арсенальная", потому что люди будут ждать этот дублирующий автобус, который уже приедет переполненным, и люди будут ждать его минут 30–40. Каждый из этих автобусов, который приедет, будет переполнен, и другой альтернативы у них нет", — сказал Гречко.

Он рассказал, что в общественной организации "Пассажиры Киева" обсуждали возможность организации движения метро во время желтого уровня угрозы.

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По его словам, одним из вариантов является усиление диспетчеризации и подготовка четких алгоритмов действий сотрудников метро в случае возникновения угрозы.

"На самом деле мы прорабатывали и обсуждали у себя возможности обеспечения движения метрополитена во время желтой тревоги. По примеру "Укрзализныци", обеспечить качественную диспетчеризацию машинистов относительно того, насколько близко находятся эти реактивные или нереактивные шахты, обеспечить разработку регламента и улучшить навыки машинистов и дежурных по станциям, а затем определить, как реагировать в случае каких-либо угроз", — пояснил Гречко.

Кроме того, по его словам, необходимо определить порядок действий в случае непосредственной угрозы на открытом участке метро.

"Если бы на пути упал реактивный шахед или его обломок, что нужно сделать, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров и доставить их до ближайшей станции? Обесточивать часть участка или нет?" — сказал он.

Что делать в случае угрозы на путях

Гречко также рассказал о варианте, который предусматривает возможность быстро изменить направление движения поезда в случае опасности впереди.

По его словам, во время движения поезда по наземному участку в кабину машиниста в последнем вагоне мог бы заходить дежурный машинист.

"И также обсуждался вариант, при котором, когда поезд уже движется по надземному участку, в кабину машиниста в последнем вагоне заходит, по сути, дежурный машинист, и в случае необходимости, при возникновении угрозы, этот машинист мог бы максимально оперативно включиться в управление и, по сути, направить поезд в обратном направлении к ближайшей станции, если впереди есть какая-то угроза", — пояснил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева".

По его мнению, при условии надлежащей проработки таких алгоритмов можно одновременно обеспечить движение транспорта и безопасность пассажиров.

Кто может принять решение

Гречко считает, что вопрос запуска наземной части красной ветки требует решения на уровне городского руководства.

"Конечно, нужно прорабатывать этот вопрос и на уровне руководства города, поскольку киевский метрополитен подчиняется непосредственно главе КГГА и мэру Киева Виталию Кличко", — подытожил Гречко.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что машинист киевского метро объяснил, почему станции столичного метрополитена отделывают гранитом и мрамором. По его словам, эти материалы выбрали из-за их устойчивости к вибрациям от поездов и большому пассажиропотоку.

Также Новини.LIVE писал, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. В КГГА объясняли, что на открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением.