Погода у Києві завтра — чого очікувати

Чи брати з собою парасолю — погода у Києві на завтра
У середу, 16 квітня, у Києві очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують дощі — тож жителям столиці варто носити з собою парасолю.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві на 16 квітня від Укргідрометцентру
Протягом дня 16 квітня у Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Крім того, вранці та вдень очікується невеликий дощ. Натомість ніч мине без опадів.
За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде південно-східний, у межах 7-12 м/с.
У Київській області у середу, 16 квітня, температура повітря вночі +5...+10 °C. Вдень буде дещо тепліше — +13...+18 °C.
У Києві 16 квітня температура повітря буде вночі +8...+10 °C. Натомість вдень мешканців Києва потішить тепле повітря — очікується +14...+16 °C.
Раніше синоптики інформували, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.
Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.
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