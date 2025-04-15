Погода у Києві завтра — чого очікувати

Люди йдуть під дощем у Києві. Фото: Вечірній Київ

У середу, 16 квітня, у Києві очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують дощі — тож жителям столиці варто носити з собою парасолю.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Карта погоди в Україні на 16 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві на 16 квітня від Укргідрометцентру

Протягом дня 16 квітня у Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Крім того, вранці та вдень очікується невеликий дощ. Натомість ніч мине без опадів.

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде південно-східний, у межах 7-12 м/с.

У Київській області у середу, 16 квітня, температура повітря вночі +5...+10 °C. Вдень буде дещо тепліше — +13...+18 °C.

У Києві 16 квітня температура повітря буде вночі +8...+10 °C. Натомість вдень мешканців Києва потішить тепле повітря — очікується +14...+16 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики інформували, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.