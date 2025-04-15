Погода в Киеве завтра - чего ожидать

Люди идут под дождем в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В среду, 16 апреля, в Киеве ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди — поэтому жителям столицы стоит носить с собой зонт.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта погоды в Украине на 16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на 16 апреля от Укргидрометцентра

В течение дня 16 апреля в Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Кроме того, утром и днем ожидается небольшой дождь. Тем временем ночь пройдет без осадков.

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

В Киевской области в среду, 16 апреля, температура воздуха ночью +5...+10 °C. Днем будет несколько теплее — +13...+18 °C.

В Киеве 16 апреля температура воздуха будет ночью +8...+10 °C. Зато днем жителей Киева порадует теплый воздух — ожидается +14...+16 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики информировали, что в начале мая возможны новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.