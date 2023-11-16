Чи буде у Києві новорічна ялинка 2024 - що кажуть в КМДА

Новорічна "Ялинка незламності" у Києві 2023. Фото: КМДА

Новорічну ялинку у столиці зазвичай встановлювали напередодні Дня Святого Миколая. Не виключенням був і 2023 рік попри повномасштабне вторгнення. Цьогоріч церковний календар змінився і свято відзначатимуть не 19 грудня, а 6.

Чи буде ялинка у Києві, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

Читайте також:

"Я зараз весь в бюджетному процесі. Про ялинку в КМДА і в Київській міській раді я ще нічого не чув. Ходили деякі плітки, що за кошти меценатів все ж таки будуть встановлювати ялинку", — сказав Вітренко.

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

Додамо, наприкінці 2022 року у Києві встановили ялинку незламності, яку оздобили іграшками з минулих років. Окрім того, дерево було прикрашене гірляндами, які працювали від генератора кілька годин на день у вечірній час доби.

Формат святкувань у 2022-2023 році відрізнявся від попередніх, адже на Софійській площі не було ярмарок, масових розважальних заходів та атракціонів для дітей.

Новорічна ялинка у столиці у 2023 році. Фото: КМДА

Нагадаємо, у Дніпрі цього року встановлять новорічну ялинку. Частина мешканців міста проти такого рішення влади.