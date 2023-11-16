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Будет ли в Киеве новогодняя елка — что решают в КГГА

16 ноября 2023 16:21
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Будет ли в Киеве новогодняя елка 2024 – что говорят в КГГА
Новогодняя "Елка несокрушимости" в Киеве 2023. Фото: КГГА
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Новогоднюю елку в столице обычно устанавливали в канун Дня Святого Николая. Не исключением был и 2023 год, несмотря на полномасштабное вторжение. В этом году церковный календарь изменился, и отмечать праздник будут не 19 декабря, а 6 декабря.

Будет ли елка в Киеве, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.  

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"Я сейчас весь в бюджетном процессе. О елке в КГГА и в Киевском городском совете я еще ничего не слышал. Ходили некоторые слухи, что на средства меценатов все-таки будут устанавливать елку", — сказал Витренко.

Депутат Киеврады Андрей Витренко
Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

Добавим, в конце 2022 года в Киеве установили елку несокрушимости, украшенную игрушками с прошлых лет. Кроме того, дерево было украшено гирляндами, работавшими от генератора несколько часов в день в вечернее время суток.

Формат празднований в 2022-2023 году отличался от предыдущих, ведь на Софийской площади не было ярмарки, массовых развлекательных мероприятий и аттракционов для детей.

Елка в Киеве 2023
Новогодняя елка в столице в 2023 году. Фото: КГГА

Напомним, в Днепре в этом году установят новогоднюю елку. Часть жителей города против решения власти.

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