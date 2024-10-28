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Чи будуть штрафи у Києві за неправильне використання генераторів

28 жовтня 2024 02:10
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Штрафи за неправильну експлуатацію генераторів — чи планують вводити у Києві
Генератор у дії. Фото ілюстративне: Dnipro
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Міська влада Києва готує єдині рекомендації щодо використання генераторів та акумуляторів на період опалювального сезону. Водночас штрафувати за неправильну експлуатацію не планують.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів заступник мера та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цитує ТСН.

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За словами секретаря міськради, влада Києва готує список рекомендацій стосовно використання генераторів та акумуляторів на період, коли будуть вимикати електроенергію. Зокрема, станом на зараз вже зібрано всі норми.

"З 12 вересня ми зібрали всі норми в єдині рекомендації. Я думаю, що до кінця року ці рекомендації Київською міською радою будуть ухвалені. Разом з тим, станом на цей момент штрафів по ст. 152 КупАП — порушення благоустрою — не зафіксовано", — розповів посадовець.

Також він додав, що міська влада не планує займатися штрафуванням за неправильну експлуатацію генераторів. Однак будуть перевірки від відповідних підрозділів.

"Я переконаний, що місто штрафувати ці об'єкти точно не буде. Є відповідні підрозділи — ДСНС, Держпродспоживслужба, енергонагляд — які будуть перевіряти, незважаючи на військовий стан. Тому що якщо генератор неправильно під'єднаний до живлення будинку, це може стати причиною пожежі або аварії", — резюмував Бондаренко.

Нагадаємо, що в Україні стартував опалювальний сезон. Поки влада в традиційній манері рапортує про готовність до холодів, міжнародні організації попереджають про ризики тривалих блекаутів і можливі перебої з подачею води та тепла. До того ж цього року Україна входить у зиму з найнижчим обсягом запасів газу. З огляду на все це експерти радять українцям закуповувати генератори та паливо, а також максимально підготувати всі внутрішньобудинкові комунікації до холодів.

Також ми писали, що цього року Київ краще підготувався до проходження зимового періоду. Це сталося завдяки впровадженню нових рішень.

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