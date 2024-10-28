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Будут ли штрафы в Киеве за неправильное использование генераторов

28 октября 2024 02:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Штрафы за неправильную эксплуатацию генераторов — планируют ли вводить в Киеве
Генератор в действии. Фото иллюстративное: Dnipro
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Городские власти Киева готовят единые рекомендации по использованию генераторов и аккумуляторов на период отопительного сезона. В то же время, штрафовать за неправильную эксплуатацию не планируют.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал заместитель мэра и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, цитирует ТСН.

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По словам секретаря горсовета, власти Киева готовят список рекомендаций по использованию генераторов и аккумуляторов на период, когда будут выключать электроэнергию. В частности, по состоянию на сегодняшний день уже собраны все нормы.

"С 12 сентября мы собрали все нормы в единые рекомендации. Я думаю, что до конца года эти рекомендации Киевским городским советом будут приняты. Вместе с тем, по состоянию на данный момент штрафов по ст. 152 КупАП — нарушение благоустройства — не зафиксировано", — рассказал чиновник.

Также он добавил, что городские власти не планируют заниматься штрафованием за неправильную эксплуатацию генераторов. Однако будут проверки от соответствующих подразделений.

"Я убежден, что город штрафовать эти объекты точно не будет. Есть соответствующие подразделения — ГСЧС, Госпродпотребслужба, энергонадзор — которые будут проверять, несмотря на военное положение. Потому что если генератор неправильно подключен к питанию дома, это может стать причиной пожары или аварии", — резюмировал Бондаренко.

Напомним, что в Украине стартовал отопительный сезон. Пока власти в традиционной манере рапортуют о готовности к холодам, международные организации предупреждают о рисках длительных блекаутов и возможных перебоях с подачей воды и тепла. К тому же, в этом году Украина входит в зиму с самым низким объемом запасов газа. Учитывая все это , эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.

Также мы писали, что в этом году Киев лучше подготовился к прохождению зимнего периода. Это произошло благодаря внедрению новых решений.

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