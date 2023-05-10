Чи будуть штрафувати маршрутки за рух під час тривоги: пояснення поліції

Маршрутне таксі. Фото: КМДА

Патрульна поліція Києва заявила, що чинне законодавство не містить норм, які дають право притягувати водіїв маршруток до відповідальності за перевезення пасажирів під час сигналу "Повітряна тривога". Це означає, що поліцейські не можуть зупиняти маршрутки за рух під час тривоги та не можуть карати водіїв та власників маршруток за таке порушення.

Про це повідомляє спільнота "Пасажири Києва" з посиланням на відповідь поліції.

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"Всі 9 місяців чиновники КМДА під час кожної тривоги закривали очі на те, що маршрутки забирали пасажирів зупиненого комунального транспорту в період "підвищеної небезпеки" і навіть не намагалися змусити їх зупинятися", — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, вони не мають законних підстав для цього, попри заяви КМДА.

З іншого боку, КМДА стверджує, що органи місцевої влади у межах своєї компетенції мають право розглядати питання щодо позбавлення перевізника ліцензії на перевезення пасажирів у разі порушення правил під час тривоги. Проте, згідно з чинним законодавством, відповідальності за перевезення пасажирів під час тривоги не передбачено, а отже, жодного водія чи власника маршрутки не буде нести покарання за таке порушення.

Слід зазначити, що ця ситуація може викликати невдоволення у громадян, оскільки перевезення пасажирів під час тривоги може становити серйозну загрозу для їхньої безпеки. Однак, у цьому випадку, поліція не може притягти водіїв до відповідальності за це порушення, доки не буде внесено відповідної зміни до законодавства.

Відповідь поліції на запит товариства "Пасажири Києва". Фото: Нацполіція

Відповідь поліції на запит товариства "Пасажири Києва". Фото: Нацполіція

"Ми точно не бачимо потреби зупиняти маршрутки під час тривог, але закликаємо Кличка, як співголову Ради оборони Києва, перестати дискримінувати пасажирів комунального транспорту на користь прибутків приватних перевізників", — сказали в спільноті.

Нагадаємо, що 9 травня Кабінет Міністрів на засіданні вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Відтепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які роблять шум за допомогою технічних пристроїв.