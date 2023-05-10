Будут ли штрафовать маршрутки за движение во время тревоги: объяснение полиции

Маршрутное такси. Фото: КГГА

Патрульная полиция Киева заявила, что действующее законодательство не содержит норм, позволяющих привлекать водителей маршруток к ответственности за перевозку пассажиров во время сигнала "Воздушная тревога". Это означает, что полицейские не могут останавливать маршрутки за движение во время тревоги и не могут наказывать водителей и владельцев маршруток за такое нарушение.

Об этом сообщает сообщество "Пассажиры Киева" со ссылкой на ответ полиции

Читайте также:

Маршрутки в Украине

По данным полиции, они не имеют законных оснований для этого, несмотря на заявления КГГА.

"Все 9 месяцев чиновники КГГА во время каждой тревоги закрывали глаза на то, что маршрутки забирали пассажиров остановленного коммунального транспорта в период повышенной опасности и даже не пытались заставить их останавливаться", — говорится в сообщении.

С другой стороны, КГГА утверждает, что органы местных властей в пределах своей компетенции имеют право рассматривать вопрос о лишении перевозчика лицензии на перевозку пассажиров в случае нарушения правил во время тревоги. Однако, согласно действующему законодательству, ответственность за перевозку пассажиров во время тревоги не предусмотрена, а значит, никакой водитель или владелец маршрутки не будет нести наказание за такое нарушение.

Следует отметить, что данная ситуация может вызывать недовольство у граждан, так как перевозка пассажиров во время тревоги может представлять серьезную угрозу для их безопасности. Однако, в данном случае, полиция не может привлечь водителей к ответственности за это нарушение, пока не будет внесено соответствующее изменение в законодательство.

Ответ полиции на запрос сообщества "Пассажиры Киева". Фото: Нацполиця

Ответ полиции на запрос сообщества "Пассажиры Киева". Фото: Нацполиця

"Мы точно не видим необходимости останавливать маршрутки во время тревог, но призываем Кличко как сопредседателя Совета обороны Киева перестать дискриминировать пассажиров коммунального транспорта в пользу прибыли частных перевозчиков", — сказали в сообществе.

Напомним, что 9 мая, Кабинет Министров на заседании внес изменения в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, производящих шум с помощью технических устройств.