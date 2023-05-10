Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Будут ли штрафовать маршрутки за движение во время тревоги: объяснение полиции arrow

Будут ли штрафовать маршрутки за движение во время тревоги: объяснение полиции

10 мая 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Будут ли штрафовать маршрутки за движение во время тревоги: объяснение полиции
Маршрутное такси. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Патрульная полиция Киева заявила, что действующее законодательство не содержит норм, позволяющих привлекать водителей маршруток к ответственности за перевозку пассажиров во время сигнала "Воздушная тревога". Это означает, что полицейские не могут останавливать маршрутки за движение во время тревоги и не могут наказывать водителей и владельцев маршруток за такое нарушение. 

Об этом сообщает сообщество "Пассажиры Киева" со ссылкой на ответ полиции

Читайте также:

Маршрутки в Украине

По данным полиции, они не имеют законных оснований для этого, несмотря на заявления КГГА.

"Все 9 месяцев чиновники КГГА во время каждой тревоги закрывали глаза на то, что маршрутки забирали пассажиров остановленного коммунального транспорта в период повышенной опасности и даже не пытались заставить их останавливаться", — говорится в сообщении.

С другой стороны, КГГА утверждает, что органы местных властей в пределах своей компетенции имеют право рассматривать вопрос о лишении перевозчика лицензии на перевозку пассажиров в случае нарушения правил во время тревоги. Однако, согласно действующему законодательству, ответственность за перевозку пассажиров во время тревоги не предусмотрена, а значит, никакой водитель или владелец маршрутки не будет нести наказание за такое нарушение.

Следует отметить, что данная ситуация может вызывать недовольство у граждан, так как перевозка пассажиров во время тревоги может представлять серьезную угрозу для их безопасности. Однако, в данном случае, полиция не может привлечь водителей к ответственности за это нарушение, пока не будет внесено соответствующее изменение в законодательство.

Полиция
Ответ полиции на запрос сообщества "Пассажиры Киева". Фото: Нацполиця
Полиция
Ответ полиции на запрос сообщества "Пассажиры Киева". Фото: Нацполиця

"Мы точно не видим необходимости останавливать маршрутки во время тревог, но призываем Кличко как сопредседателя Совета обороны Киева перестать дискриминировать пассажиров коммунального транспорта в пользу прибыли частных перевозчиков", — сказали в сообществе.

Напомним, что 9 мая, Кабинет Министров на заседании внес изменения в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, производящих шум с помощью технических устройств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас