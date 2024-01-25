Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

Українські школярі. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. Наразі ситуація із захворюваністю на ГРВІ у київських школах контрольована.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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"За останній тиждень виявлено 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів, що трохи менше 2% від тієї кількості учнів, які навчаються офлайн. Це точно не критичні показники, і ситуація контрольована. Наразі загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, різкого зростання не спостерігається. Сезонне захворювання в дітей здебільшого проходить у легкій формі", — запевнив посадовець.

Він додав, що потрібно дотримуватися елементарних рекомендацій, які допоможуть вберегтися від хвороби.

Як вберегтися від поширення хвороби

Головні рекомендації:

дотримуватися правил особистої гігієни, часто мити руки з милом протягом 20-ти секунд, користуватися антисептиком;

уникати дотиків до свого обличчя брудними руками, особливо очей, носа та рота;

намагатися не контактувати з людьми, які мають симптоми ГРВІ та тими, які хворі на застуду, мінмальна дистанція має становити півтора метри;

обробляти термічно продукти;

провітрювати та зволожувати приміщення, в якому знаходитесь;

якщо захворіли, то краще не виходьте з дому, щоб нікого не заразити;

при появі симптомів звернутися до сімейного лікаря.

"Будьте уважними до свого здоров’я та своїх дітей. Пояснюйте їм, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Якщо є ознаки захворювання у дитини — не ведіть її в школу чи дитячий садок. Піклуйтеся про себе та не наражайте на небезпеку інших людей!" — закликав Мондриївський.

Нагадаємо, від початку 2024 року у Львівській області зареєстрували 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Особливо підвищений рівень захворюваності спостерігається на території Львівського та Стрийського районів.