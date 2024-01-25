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Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

25 січня 2024 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу
Українські школярі. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. Наразі ситуація із захворюваністю на ГРВІ у київських школах контрольована. 

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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"За останній тиждень виявлено 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів, що трохи менше 2% від тієї кількості учнів, які навчаються офлайн. Це точно не критичні показники, і ситуація контрольована. Наразі загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, різкого зростання не спостерігається. Сезонне захворювання в дітей здебільшого проходить у легкій формі", — запевнив посадовець.

Він додав, що потрібно дотримуватися елементарних рекомендацій, які допоможуть вберегтися від хвороби.

Як вберегтися від поширення хвороби

Головні рекомендації:

  • дотримуватися правил особистої гігієни, часто мити руки з милом протягом 20-ти секунд, користуватися антисептиком;
  • уникати дотиків до свого обличчя брудними руками, особливо очей, носа та рота;
  • намагатися не контактувати з людьми, які мають симптоми ГРВІ та тими, які хворі на застуду, мінмальна дистанція має становити півтора метри;
  • обробляти термічно продукти;
  • провітрювати та зволожувати приміщення, в якому знаходитесь;
  • якщо захворіли, то краще не виходьте з дому, щоб нікого не заразити;
  • при появі симптомів звернутися до сімейного лікаря. 

"Будьте уважними до свого здоров’я та своїх дітей. Пояснюйте їм, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Якщо є ознаки захворювання у дитини — не ведіть її в школу чи дитячий садок. Піклуйтеся про себе та не наражайте на небезпеку інших людей!" — закликав Мондриївський.

Нагадаємо, від початку 2024 року у Львівській області зареєстрували 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Особливо підвищений рівень захворюваності спостерігається на території Львівського та Стрийського районів.

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діти
карантин
навчання
КМДА
ГРВІ
грип
Столичні школи
застуда

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