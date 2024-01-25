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Будут ли в Киеве переводить школы на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа

25 января 2024 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Будут ли в Киеве переводить школы на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа
Украинские школьники. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве нет причин переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ в киевских школах контролируемая.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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"За последнюю неделю выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников, что чуть меньше 2% от того количества учеников, которые учатся офлайн. Это точно не критические показатели, и ситуация контролируемая. Сейчас общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", — заверил чиновник.

Он добавил, что нужно придерживаться элементарных рекомендаций, которые помогут уберечься от болезни.

Как уберечься от распространения болезни

Главные рекомендации:

  • соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд, пользоваться антисептиком;
  • избегать прикосновений к своему лицу грязными руками, особенно глаз, носа и рта;
  • стараться не контактировать с людьми, которые имеют симптомы ОРВИ и больные простудой, минимальная дистанция должна составлять полтора метра;
  • обрабатывать термически продукты;
  • проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь;
  • если заболели, то лучше не выходите из дома, чтобы никого не заразить;
  • при появлении симптомов обратиться к семейному врачу.

"Будьте внимательны к своему здоровью и своим детям. Объясняйте им, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Если есть признаки заболевания у ребенка — не ведите его в школу или детский сад. Заботьтесь о себе и не подвергайте опасности других людей!" — призвал Мондриевский.

Напомним, с начала 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13 979 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Особенно повышенный уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.

школы
дети
карантин
учеба
КГГА
ОРВИ
грипп
Столичные школы
простуда

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