Будут ли в Киеве переводить школы на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа

Украинские школьники. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве нет причин переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ в киевских школах контролируемая.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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"За последнюю неделю выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников, что чуть меньше 2% от того количества учеников, которые учатся офлайн. Это точно не критические показатели, и ситуация контролируемая. Сейчас общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", — заверил чиновник.

Он добавил, что нужно придерживаться элементарных рекомендаций, которые помогут уберечься от болезни.

Как уберечься от распространения болезни

Главные рекомендации:

соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд, пользоваться антисептиком;

избегать прикосновений к своему лицу грязными руками, особенно глаз, носа и рта;

стараться не контактировать с людьми, которые имеют симптомы ОРВИ и больные простудой, минимальная дистанция должна составлять полтора метра;

обрабатывать термически продукты;

проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь;

если заболели, то лучше не выходите из дома, чтобы никого не заразить;

при появлении симптомов обратиться к семейному врачу.

"Будьте внимательны к своему здоровью и своим детям. Объясняйте им, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Если есть признаки заболевания у ребенка — не ведите его в школу или детский сад. Заботьтесь о себе и не подвергайте опасности других людей!" — призвал Мондриевский.

Напомним, с начала 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13 979 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Особенно повышенный уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.