Будут ли в Киеве переводить школы на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа
В Киеве нет причин переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ в киевских школах контролируемая.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Сколько случаев заболевания гриппом зафиксировано среди школьников в Киеве
"За последнюю неделю выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников, что чуть меньше 2% от того количества учеников, которые учатся офлайн. Это точно не критические показатели, и ситуация контролируемая. Сейчас общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", — заверил чиновник.
Он добавил, что нужно придерживаться элементарных рекомендаций, которые помогут уберечься от болезни.
Как уберечься от распространения болезни
Главные рекомендации:
- соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд, пользоваться антисептиком;
- избегать прикосновений к своему лицу грязными руками, особенно глаз, носа и рта;
- стараться не контактировать с людьми, которые имеют симптомы ОРВИ и больные простудой, минимальная дистанция должна составлять полтора метра;
- обрабатывать термически продукты;
- проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь;
- если заболели, то лучше не выходите из дома, чтобы никого не заразить;
- при появлении симптомов обратиться к семейному врачу.
"Будьте внимательны к своему здоровью и своим детям. Объясняйте им, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Если есть признаки заболевания у ребенка — не ведите его в школу или детский сад. Заботьтесь о себе и не подвергайте опасности других людей!" — призвал Мондриевский.
Напомним, с начала 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13 979 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Особенно повышенный уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.
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