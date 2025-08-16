Кияни відповіли, чи достатньо 50 тисяч грн при народженні дитини

Кияни про виплати при народженні дитини. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України тиждень тому схвалив законопроєкт про допомогу сім’ї. Документ передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини. Тепер її збільшать у кілька разів — до близько 50 тисяч гривень.

Журналісти Новини.LIVE дізнались думку киян про рішення Кабміну.

Чи достатньо 50 тисяч грн при народженні дитини?

Кияни відкрито радіють рішенню Кабміну про збільшення виплат при народженні дитини. Однак, сума, на їхню думку, недостатньо велика.

"Краще 70 000 гривень, як мінімум, тому що зараз дуже високі ціни на товари для дітей. І загалом дітей важко виховувати. Також батьки часто не працюють на поважних посадах, тому 70 тисяч мало б вистачити", — каже Вероніка.

Містянка Ірина вважає, що виплати не мотивують українців збільшувати народжуваність. На її думку, молодь наважиться мати дітей, коли в країну повернеться стабільність та порядок.

"Я думаю, що цього недостатньо, по-перше. А, по друге, це не буде спонукати народжувати дітей у сьогоднішній ситуації. Зважаючи на події під адміністрацією президента — акції протесту проти законопроєкту про НАБУ. Це абсолютно немає ніякого сенсу. Як в таких умовах можна виховувати дитину?" — говорить Ірина.

Киянка Ірина. Фото: Новини.LIVE

Натомість містянин Святослав стримано радіє змінам, адже у воєнні часи досить складно виділяти кошти на соціальні ініціативи:

"Цікаве питання. Хоча б стільки і то краще. Було ж 10 тисяч гривень і то по 600-700 грн на місяць. Тобто зараз стане набагато краще. Тим паче у наших умовах, коли у нас всі гроші йдуть на озброєння і держава знайшла якісь кошти, щоб соціальні потреби поліпшити. Це здорово".

Киянин Святослав. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про новий законопроєкт

Кабінет Міністр України ухвалив рішення 14 липня. Деталі законопроєкту пояснив тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Одноразова виплата після народження дитини зросте з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч.

Також збільшаться виплати жінкам, які не мають професійного стажу — було менше тисячі грн, а стане 7 тисяч на місяць. Зокрема, щомісячно один з батьків зможе отримати і допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Однак, суму цих виплат ще не узгодили.

Нагадаємо, як подати документи на аліменти, якщо ви перебуваєте у Польщі. Також ми детально розповілим, які виплати можуть отримати вагітні жінки та при народженні першої дитини.