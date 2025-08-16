Киевляне ответили, достаточно ли 50 тысяч грн при рождении ребенка

Киевляне о выплатах при рождении ребенка. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины неделю назад одобрил законопроект о помощи семье. Документ предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка. Теперь ее увеличат в несколько раз — до около 50 тысяч гривен.

Журналисты Новини.LIVE узнали мнение киевлян о решении Кабмина.

Достаточно ли 50 тысяч грн при рождении ребенка?

Киевляне открыто радуются решению Кабмина об увеличении выплат при рождении ребенка. Однако, сумма, по их мнению, недостаточно велика.

"Лучше 70 000 гривен, как минимум, потому что сейчас очень высокие цены на товары для детей. И вообще детей трудно воспитывать. Также родители часто не работают на уважаемых должностях, поэтому 70 тысяч должно было бы хватить", — говорит Вероника.

Горожанка Ирина считает, что выплаты не мотивируют украинцев увеличивать рождаемость. По ее мнению, молодежь решится иметь детей, когда в страну вернется стабильность и порядок.

"Я думаю, что этого недостаточно, во-первых. А, во-вторых, это не будет побуждать рожать детей в сегодняшней ситуации. Учитывая события под администрацией президента — акции протеста против законопроекта о НАБУ. В этом абсолютно нет никакого смысла. Как в таких условиях можно воспитывать ребенка? " — говорит Ирина.

Киевлянка Ирина. Фото: Новини.LIVE

Зато горожанин Святослав сдержанно радуется изменениям, ведь в военные времена достаточно сложно выделять средства на социальные инициативы:

"Интересный вопрос. Хотя бы столько и то лучше. Было же 10 тысяч гривен и то по 600-700 грн в месяц. То есть сейчас станет намного лучше. Тем более в наших условиях, когда у нас все деньги идут на вооружение и государство нашло какие-то средства, чтобы социальные нужды улучшить. Это здорово".

Киевлянин Святослав. Фото: Новини.LIVE

Что известно о новом законопроекте

Кабинет министров Украины принял решение 14 июля. Детали законопроекта объяснил тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Единовременная выплата после рождения ребенка вырастет с 10,3 тысячи гривен до 50 тысяч.

Также увеличатся выплаты женщинам, которые не имеют профессионального стажа — было меньше тысячи грн, а станет 7 тысяч в месяц. В частности, ежемесячно один из родителей сможет получить и пособие по уходу до достижения ребенком одного года. Однако, сумму этих выплат еще не согласовали.

Напомним, как подать документы на алименты, если вы находитесь в Польше. Также мы подробно расскажем, какие выплаты могут получить беременные женщины и при рождении первого ребенка.