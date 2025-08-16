Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Достаточно ли 50 000 грн при рождении ребенка — мнения киевлян

Достаточно ли 50 000 грн при рождении ребенка — мнения киевлян

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:02
Киевляне ответили, достаточно ли 50 тысяч грн при рождении ребенка
Киевляне о выплатах при рождении ребенка. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины неделю назад одобрил законопроект о помощи семье. Документ предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка. Теперь ее увеличат в несколько раз — до около 50 тысяч гривен.

Журналисты Новини.LIVE узнали мнение киевлян о решении Кабмина.

Реклама
Читайте также:

Достаточно ли 50 тысяч грн при рождении ребенка?

Киевляне открыто радуются решению Кабмина об увеличении выплат при рождении ребенка. Однако, сумма, по их мнению, недостаточно велика.

"Лучше 70 000 гривен, как минимум, потому что сейчас очень высокие цены на товары для детей. И вообще детей трудно воспитывать. Также родители часто не работают на уважаемых должностях, поэтому 70 тысяч должно было бы хватить", — говорит Вероника.

Горожанка Ирина считает, что выплаты не мотивируют украинцев увеличивать рождаемость. По ее мнению, молодежь решится иметь детей, когда в страну вернется стабильность и порядок.

"Я думаю, что этого недостаточно, во-первых. А, во-вторых, это не будет побуждать рожать детей в сегодняшней ситуации. Учитывая события под администрацией президента — акции протеста против законопроекта о НАБУ. В этом абсолютно нет никакого смысла. Как в таких условиях можно воспитывать ребенка? " — говорит Ирина.

Кияни про виплати при народженні дітей
Киевлянка Ирина. Фото: Новини.LIVE

Зато горожанин Святослав сдержанно радуется изменениям, ведь в военные времена достаточно сложно выделять средства на социальные инициативы:

"Интересный вопрос. Хотя бы столько и то лучше. Было же 10 тысяч гривен и то по 600-700 грн в месяц. То есть сейчас станет намного лучше. Тем более в наших условиях, когда у нас все деньги идут на вооружение и государство нашло какие-то средства, чтобы социальные нужды улучшить. Это здорово".

Кияни прокоментували виплати на дітей
Киевлянин Святослав. Фото: Новини.LIVE

Что известно о новом законопроекте

Кабинет министров Украины принял решение 14 июля. Детали законопроекта объяснил тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Единовременная выплата после рождения ребенка вырастет с 10,3 тысячи гривен до 50 тысяч.

Также увеличатся выплаты женщинам, которые не имеют профессионального стажа — было меньше тысячи грн, а станет 7 тысяч в месяц. В частности, ежемесячно один из родителей сможет получить и пособие по уходу до достижения ребенком одного года. Однако, сумму этих выплат еще не согласовали.

Напомним, как подать документы на алименты, если вы находитесь в Польше. Также мы подробно расскажем, какие выплаты могут получить беременные женщины и при рождении первого ребенка.

Киев опрос беременность ребенок госпомощь
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации