Як Київ забезпечуватимуть водою під час відключень світла

Генератор, який забезпечуватиме роботу системи водопостачання в Києві. Фото: Київводоканал

Київводоканал має 46 генераторів, які зможуть безперебійну роботу мережі під час перебоїв з електропостачанням в столиці.

Про це повідомляє Київводоканал в Facebook.

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Київводоканал має сумарно 46 генераторів. 30 з них планують залучати до підтримки роботи помп, які забезпечуватимуть населення водою. Їх загальна потужність складає 4,8 мВт.

"Це дозволить повністю зберегти режим роботи насосного і технологічного обладнання трьох водопровідних насосних станцій столиці, що забезпечить безперебійне централізоване водопостачання питною водою з артезіанських свердловин двох великих житлових масивів і селища, де сумарно проживає приблизно 320 тисяч мешканців", — йде мова в повідомленні.

Також робота цих 30 генераторів на свердловинах дасть можливість піднімати воду та наповнювати нею автоцистерни. Далі її розвозитимуть мешканцям столиці в разі пошкодження системи централізованого водопостачання.

"16 генераторів також готові до роботи на каналізаційних насосних станціях, щоб забезпечувати безперебійне водовідведення. 9 з них стаціонарно встановлені на ключових КНС, а ще 7 пересувного типу готові до оперативного виїзду в разі необхідності", — пояснили в Київводоканалі.





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Нагадаємо, Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі й Київ не виключення.