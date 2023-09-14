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Чи матимуть кияни воду під час відключень світла: відповідь водоканалу

14 вересня 2023 16:21
- Марія Кучеренко
Як Київ забезпечуватимуть водою під час відключень світла
Генератор, який забезпечуватиме роботу системи водопостачання в Києві. Фото: Київводоканал
- Марія Кучеренко

Київводоканал має 46 генераторів, які зможуть безперебійну роботу мережі під час перебоїв з електропостачанням в столиці

Про це повідомляє Київводоканал в Facebook

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Київводоканал має сумарно 46 генераторів. 30 з них планують залучати до підтримки роботи помп, які забезпечуватимуть населення водою. Їх загальна потужність складає 4,8 мВт.

"Це дозволить повністю зберегти режим роботи насосного і технологічного обладнання трьох водопровідних насосних станцій столиці, що забезпечить безперебійне централізоване водопостачання питною водою з артезіанських свердловин двох великих житлових масивів і селища, де сумарно проживає приблизно 320 тисяч мешканців", — йде мова в повідомленні. 

Також робота цих 30 генераторів на свердловинах дасть можливість піднімати воду та наповнювати нею автоцистерни. Далі її розвозитимуть мешканцям столиці в разі пошкодження системи централізованого водопостачання. 

"16 генераторів також готові до роботи на каналізаційних насосних станціях, щоб забезпечувати безперебійне водовідведення. 9 з них стаціонарно встановлені на ключових КНС, а ще 7 пересувного типу готові до оперативного виїзду в разі необхідності", — пояснили в Київводоканалі.

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Нагадаємо, Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі й Київ не виключення.

 

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