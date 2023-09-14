Как Киев будут снабжать водой во время отключений света

Генератор, обеспечивающий работу системы водоснабжения в Киеве. Фото: Киевводоканал

У Киевводоканала есть 46 генераторов, которые смогут обеспечивать бесперебойную работу сети централизованного водоснабжения во время перебоев с электроснабжением в столице.

Об этом сообщает Киевводоканал в Facebook.

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Киевводоканал имеет суммарно 46 генераторов. 30 из них планируют привлекать к поддержке работы помп, которые будут снабжать население водой. Их общая мощность составляет 4,8 мВт.

"Это позволит полностью сохранить режим работы насосного и технологического оборудования трех водопроводных насосных станций столицы, что обеспечит бесперебойное централизованное водоснабжение питьевой водой из артезианских скважин двух больших жилых массивов и поселка, где суммарно проживает около 320 тысяч жителей", — говорится в сообщении.

Также работа этих 30 генераторов позволит поднимать воду со скважин и наполнять ею автоцистерны. Далее ее будут развозить жителям столицы в случае повреждения системы централизованного водоснабжения.

"16 генераторов готовы к работе на канализационных насосных станциях, чтобы обеспечивать бесперебойный водоотвод. 9 из них стационарно установлены на ключевых КНС, а еще 7 передвижного типа готовы к оперативному выезду в случае необходимости", — пояснили в Киевводоканале.





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Напомним, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое и Киев не исключение.