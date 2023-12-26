Чи можуть вручати повістки на тимчасових блокпостах у Києві — відповідь КМВА

Військовий перевіряє документи. Ілюстративне фото: acmc.ua

У Києві на околицях міста встановили нові тимчасові блокпости. В мережі жителі столиці зазначають, що під час зупинки на блокпостах військові вручають чоловікам повістки. В Київській міській військовій адміністрації дали відповідь, чи можуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки видавати повістки.

Про це повідомляє ТСН, з посиланням на КМВА.

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Створення нових блокпостів у Києві

Кияни у мережі поширюють інформацію про те, що протягом двох днів на новостворених блокпостах у столиці вручають повістки. Мешканці вказують, що повістки виписують на блокпостах біля стадіону "Спартак" та на житловому масиві Виноградар.

За даними КМВА, ці блокпости є тимчасовими. Їх створили через військові навчання, які проводяться у Києві з 25 по 28 грудня. Над організацією блокпостів працювали Угруповання сил і засобів оборони міста Києва спільно з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами.

На блокпостах у Києві не планували видавати повістки

У КМВА стверджують, що на тимчасово створених блокпостах не планували видавати повістки чоловікам. Однак, як вказали у КМВА, перешкоджати діям військкомів ніхто не буде і вони можуть бути присутніми на блокпостах.

"На тимчасових блокпостах проводяться навчання Угрупування сил і засобів оборони міста Києва. Складові підрозділи навчань мають чітко прописаний план заходів, зокрема відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Ці навчання є відпрацюванням безпекових заходів", — підкреслили в КМВА.

Працівники ТЦК не повинні видавати повістки, але мають на це право

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно своїх функціональних повноважень, не виконують безпекових функцій. Але, згідно чинного законодавства та правовому режиму Воєнного стану, представники ТКЦ та СП мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб", — вказали у КМВА.

В Київській адміністрації наголосили, що вони не знають про вручення повісток на новостворених блокпостах у столиці.

"За детальною інформацією стосовно місць та кількості вручених повісток просимо звертатися до районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — зауважили в КМВА.

Нагадаємо, військовий Назарій Кішак розповів про посилення мобілізації в Україні. Він заявив про вручення повісток в застосунку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.

Додамо, зараз в Міноборони України працюють над створенням технічної можливості для вручення повісток через смартфон.