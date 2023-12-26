Могут ли вручать повестки на временных блокпостах в Киеве — ответ КМВА

Военный проверяет документы. Иллюстративное фото: acmc.ua

В Киеве на окрестностях города установили новые временные блокпосты. В сети жители столицы отмечают, что во время остановки на блокпостах военные вручают мужчинам повестки. В Киевской городской военной администрации ответили, могут ли территориальные центры комплектования и социальной поддержки выдавать повестки.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на КМВА.

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Создание новых блокпостов в Киеве

Киевляне в сети распространяют информацию о том, что в течение двух дней на вновь созданных блокпостах в столице вручают повестки. Жители указывают, что повестки выписывают на блокпостах возле стадиона "Спартак" и на жилом массиве Виноградарь.

По данным КМВА, эти блокпосты временные. Их создали из-за военных учений, проводимых в Киеве с 25 по 28 декабря. Над организацией блокпостов работали Группировки сил и средств обороны Киева совместно с КМВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями.

На блокпостах в Киеве не планировали вручать повестки

В КМВА утверждают, что на временно созданных блокпостах не планировали выдавать повестки мужчинам. Однако, как указали в КМВА, препятствовать действиям военных никто не будет и они могут присутствовать на блокпостах.

"На временных блокпостах проводятся учения Группировки сил и средств обороны города Киева. Составные подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности отработку проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности", — подчеркнули в КМВА.

Работники ТЦК не должны выдавать повестки, но имеют на это право

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функции безопасности. Но, согласно действующему законодательству и правовому режиму Военного положения, представители ТКЦ и СП имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом", — указали в КМВА.

В Киевской администрации подчеркнули, что они не знают о вручении повесток на недавно созданных блокпостах в столице.

"За подробной информацией о местах и количестве врученных повесток просим обращаться в районные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — отметили в КМВА.

Напомним, военный Назарий Кишак рассказал об усилении мобилизации в Украине. Он заявил о вручении повесток в приложении "Дія" и установлении блокпостов в каждом городе.

Добавим, сейчас в Минобороны Украины работают над созданием технической возможности для вручения повесток через смартфон.