Яку ялинку обирають кияни — штучну чи живу

Кияни обирають ялинки. Фото: Новини.LIVE

Свята наближається і українці вже почали прикрашати домівки новорічною символікою. Кияни надають перевагу штучним ялинкам. Зелене дерево залишається важливим атрибутом свята.

Про це містяни розповіли журналістам Новини.LIVE

Чи ставлять кияни ялинку вдома?

Практично всі з опитаних містян, надають перевагу штучному зеленому дереву. Вони вважають, що це більш екологічний спосіб прикрасити оселю.

"Звичайно, ми щороку ставимо штучну. Живу ставити вже не потрібно. Можна штучну, вони дуже красиві і настрій дарують святковий. Все одно повинні бути ялинки, попри те що триває війна. Під час Другої Світової ялинки були і це все для них повинно бути", — вважає Анатолій.

Кияни ставлять ялинки вдома. Фото: Новини.LIVE

Водночас серед киян є ті, хто не бачить сенсу в ялинці. Вони надають перевагу іншим прикрасам.

"Ні, не планую. Я не ставлю взагалі ялинку. Гірлянду з лампочками повісити і все", — відповіла Світлана.

Киянка Світлана. Фото: Новини.LIVE

Попри воєнні виклики та практично блекаут у столиці, жителі Києва зберігають традиції, які об'єднують родини на свята. Прикрашання ялинки — одна з них.

"Вже поставила штучну сосну. Така зелененька у нас і притрушена снігом. Прикрасили кульками, які ми протягом 12 років купляли. Кожна кулька — символ тієї тваринки, яка головує на Новий рік", — розповіла про свої традиції киянка.

Нагадаємо, чому не можна ставити ялинку в пісок. Також ми розповідали, скільки коштує ексклюзивна та висока ялинка на столичному ринку.