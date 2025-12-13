Какую елку выбирают киевляне - искусственную или живую

Киевляне выбирают елки. Фото: Новини.LIVE

Праздники приближаются и украинцы уже начали украшать дома новогодней символикой. Киевляне отдают предпочтение искусственным елкам. Зеленое дерево остается важным атрибутом праздника.

Об этом горожане рассказали журналистам Новини.LIVE

Ставят ли киевляне елку дома?

Практически все из опрошенных горожан, предпочитают искусственное зеленое дерево. Они считают, что это более экологичный способ украсить дом.

"Конечно, мы ежегодно ставим искусственную. Живую ставить уже не нужно. Можно искусственную, они очень красивые и настроение дарят праздничное. Все равно должны быть елки, несмотря на то что идет война. Во время Второй Мировой елки были и это все для детей должно быть", — считает Анатолий.

Киевляне ставят елки дома. Фото: Новини.LIVE

В то же время среди киевлян есть те, кто не видит смысла в елке. Они предпочитают другие украшения.

"Нет, не планирую. Я не ставлю вообще елку. Гирлянду с лампочками повесить и все", — ответила Светлана.

Киевлянка Светлана. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на военные вызовы и практически блэкаут в столице, жители Киева сохраняют традиции, которые объединяют семьи на праздники. Украшение елки — одна из них.

"Уже поставила искусственную сосну. Такая зелененькая у нас и притрушенная снегом. Украсили шариками, которые мы в течение 12 лет покупали. Каждый шарик — символ того животного, которое главенствует на Новый год", — рассказала о своих традициях киевлянка.

Напомним, почему нельзя ставить елку в песок. Также мы рассказывали, сколько стоит эксклюзивная и высокая елка на столичном рынке.