Погода на Київщині 1 лютого — синоптики дали прогноз

Чи планувати суботні прогулянки — погода на Київщині завтра
31 січня 2025 17:03
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
У суботу, 1 лютого, в Києві та області очікується хмарна погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря досягне +7 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Погода на Київщині 1 лютого
У Києві очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 0...+4 °С тепла, вдень +2...+7 °С;
- у Києві вночі +2...+4 °С тепла, вдень +4...+6 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що на початку наступного тижня погода різко зміниться.
Нагадаємо, за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.
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