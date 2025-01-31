Погода на Київщині 1 лютого — синоптики дали прогноз

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 1 лютого, в Києві та області очікується хмарна погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря досягне +7 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на Київщині 1 лютого

У Києві очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 0...+4 °С тепла, вдень +2...+7 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С тепла, вдень +4...+6 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що на початку наступного тижня погода різко зміниться.

Нагадаємо, за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.