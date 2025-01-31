Погода на Киевщине 1 февраля — синоптики дали прогноз

Планировать ли субботние прогулки — погода на Киевщине завтра
31 января 2025 17:03
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
В субботу, 1 февраля, в Киеве и области ожидается облачная погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха достигнет +7 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода на Киевщине 1 февраля
В Киеве ожидается облачная погода. При этом обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...+4 °С тепла, днем +2...+7 °С;
- в Киеве ночью +2...+4 °С тепла, днем +4...+6 °С.
Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале следующей недели погода резко изменится.
Напомним, по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.
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