Погода на Киевщине 1 февраля — синоптики дали прогноз

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 1 февраля, в Киеве и области ожидается облачная погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха достигнет +7 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на Киевщине 1 февраля

В Киеве ожидается облачная погода. При этом обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...+4 °С тепла, днем +2...+7 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С тепла, днем +4...+6 °С.

Погода на Киевщине. Фото: Укргидрометцентр

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале следующей недели погода резко изменится.

Напомним, по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.