Чому кияни слухають російськомовні пісні — відео

Киянка Поліна. Фото: Новини.LIVE

Прослуховування російської музики в публічному українському просторі заборонено вже три роки. Кияни переважно не слухають контент мовою ворога, однак нейтрально ставляться до позиції інших українців.

Погляди жителів столиці на російських співаків та їхню творчість дізнавались журналісти Новини.LIVE

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Чи слухають кияни російськомовні пісні?

Більшість з опитаних киян відповіли, що навідріз відмовились від прослуховування російських пісень. Вони вважають це недоречним під час війни.

"Ні, не слухаю. Ви що? Я борюсь проти цього. Нещодавно був в Одесі і шокований, що всі там слухають російську музику. Я сам займаюсь музикою, і ми просуваємо українську культуру. Тому це мене обурило", — розповів киянин Сем.

Киянин Сем не слухає російську музику. Фото: Новини.LIVE

Водночас є містяни, які залишили у своїх плейлистах російськомовні треки українських виконавців. Ці композиції для них — можливість поностальгувати за юністю.

"Буває, слухаю старі пісні. Я вважаю, що це нормально, якщо виконавець наш, підтримує Україну, він не пов'язаний з Росією, не працював там. Ми всі росли російськомовними, покоління 2000 та до 2000 року. Це була наша рідна мова і для тих, хто виріс в СРСР, тому я не бачу нічого поганого в тому, що людина співала російською. Це не проблема для мене", — вважає киянка Таїсія.

Киянка Таїсія слухає старі російськомовні пісні. Фото: Новини.LIVE

Що думають кияни про тих, хто слухає російські треки?

Містяни здебільшого вважають, що кожен громадянин має право вирішувати самостійно, який контент споживати.

"Я в ніякому разі нікого не засуджую. Я вважаю, що кожен має слідкувати за собою, а не засуджувати когось. Тоді ми будемо жити добріше і краще", — переконана Поліна.

Водночас серед опитаних жителів столиці є і ті, які щиро не розуміють мотивацію українців, які платять за музичні композиції ворога. Вони вважають, що спонсорувати країну-агресора під час війни недопустимо.

"Я не підтримую таких людей. Звичайно, кожен робить, що хоче. Але мені неприємно навіть від такої думки... Як взагалі люди можуть слухати російську музику? Я негативно ставлюсь", — каже Анастасія.

Киянка Анастасія негативно ставиться до російського контенту. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про заборону російської музики в Україні

Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє російську музику, у червні 2022 року. Йдеться про введення обмеження на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.

Рішення буде чинним до звільнення усіх окупованих територій України та припинення агресії з боку Росії. Закон тоді підтримали 303 народні обранці.

Окрім цього, додатково від контенту мовою країни-агресора відмовились у столиці. У липні 2023 року Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.

Нагадаємо, одеський охоронець відмовився спілкуватися державною мовою з покупцем в магазині. Також Вєрка Сердючка заспівала на концерті російською мовою.

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