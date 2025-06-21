Почему киевляне слушают русскоязычные песни — видео

Киевлянка Полина. Фото: Новини.LIVE

Прослушивание русской музыки в публичном украинском пространстве запрещено уже три года. Киевляне преимущественно не слушают контент на языке врага, однако нейтрально относятся к позиции других украинцев.

Взгляды жителей столицы на российских певцов и их творчество узнавали журналисты Новини.LIVE

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Слушают ли киевляне русскоязычные песни?

Большинство из опрошенных киевлян ответили, что наотрез отказались от прослушивания русских песен. Они считают это неуместным во время войны.

"Нет, не слушаю. Вы что? Я борюсь против этого. Недавно был в Одессе и шокирован, что все там слушают русскую музыку. Я сам занимаюсь музыкой и мы продвигаем украинскую культуру. Поэтому это меня возмутило", — рассказал киевлянин Сэм.

Киевлянин Сэм не слушает русскую музыку. Фото: Новини.LIVE

В то же время есть горожане, которые оставили в своих плейлистах русскоязычные треки украинских исполнителей. Эти композиции для них — возможность поностальгировать по юности.

"Бывает, слушаю старые песни. Я считаю, что это нормально, если исполнитель наш, поддерживает Украину, он не связан с Россией, не работал там. Мы все росли русскоязычными, поколение 2000 и до 2000 года. Это был наш родной язык и для тех, кто вырос в СССР, поэтому я не вижу ничего плохого в том, что человек пел на русском. Это не проблема для меня", — считает киевлянка Таисия.

Киевлянка Таисия слушает старые русскоязычные песни: Новини.LIVE

Что думают киевляне о тех, кто слушает треки россиян?

Горожане в основном считают, что каждый гражданин вправе решать самостоятельно, какой контент потреблять.

"Я ни в коем случае никого не осуждаю. Я считаю, что каждый должен следить за собой, а не осуждать кого-то. Тогда мы будем жить добрее и лучше", — убеждена Полина.

В то же время среди опрошенных жителей столицы есть и те, которые искренне не понимают мотивацию украинцев, которые платят за музыкальные композиции врага. Они считают, что спонсировать страну-агрессора во время войны недопустимо.

"Я не поддерживаю таких людей. Конечно, каждый делает, что хочет. Но мне неприятно даже от такой мысли... Как вообще люди могут слушать российскую музыку? Я негативно отношусь", — говорит Анастасия.

Киевлянка Анастасия негативно относится к российскому контенту. Фото: Новини.LIVE

Что известно о запрете российской музыки в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает российскую музыку в июне 2022 года. Речь идет о введении ограничения на телевидении, радио, развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, в кино и другом публичном пространстве.

Решение будет действовать до освобождения всех оккупированных территорий Украины и прекращения агрессии со стороны России. Закон тогда поддержали 303 народных избранника.

Кроме этого, дополнительно от контента на языке страны-агрессора отказались в столице. В июле 2023 года Киевский совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы.

Напомним, одесский охранник отказался общаться на государственном языке с покупателем в магазине. Также Верка Сердючка спела на концерте на русском языке.

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