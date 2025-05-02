Чи вірять кияни у вирішальний тиждень для миру — опитування

Кияни не вірять у швидке закінчення війни. Фото: Новини.LIVE

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що цей тиждень стане вирішальним для досягнення миру. Мовляв, Україна та Росія знаходяться найближче, ніж будь-коли за останні три роки, до укладання угоди. На думку американця, переговори дістались "фінішної прямої".

Чи вірять кияни в прогнози Марка Рубіо дізнавались журналісти Новини.LIVE.

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Кияни не вірять у швидкий мир

Переважна більшість опитаних киян не довіряють США. Вони вважають прогнози держсекратаря Марка Рубіо черговою нереалістичною ідеєю американців. Якщо раніше жителі столиці хотіли сподіватись на силу Президента США Дональда Трампа і намагались вірити у закінчення війни "за 24 години", то нині зняли рожеві окуляри.

"Знаєте, ми так живемо в таких реаліях, що хотілося б щодня вірити, що це закінчиться як можна скоріше. Тому так, ми сподіваємося, що це закінчиться, але є такі сумніви, немає сил, щоб сподіватися на якісь штати або на якусь іншу країну, яка постійно обіцяє допомогти, а виходить інакше".

"Я не дуже в це вірю. Я думаю, що наш президент може щось таке зробить, щоб ми території не віддали, щоб ми мирно жили. Я не знаю. Зараз такий час, що розібратися складно".

"У мене чоловік військовий, я вже знаю багато чого. Ну, сумніваюся, звісно. Сумніваюся. Вони там замутили, закрутили. Якщо буде "так", то супер буде. Дуже хочеться, щоб наші хлопці повернулися, щоб у нас людей не вбивали й був мир в Україні. Ну, хто там знає, що в них в голові".

Кияни не довіряють заявам США. Фото: Новини.LIVE

Водночас серед містян побутують і інші думки. Вони вважають, що виграти війну можливо. У першу чергу завдяки хоробрості та могутності ЗСУ.

"Знаєте, на третій рік цієї війни хочеться у все вірити. Може бути різне, але що нам ще залишається? Вірити просто, надіятися на те, що буде краще".

"Хотілося б, звичайно, щоб так було, але насправді ми не знаємо, як. Тому віримо, зможемо, ми переможемо".

"Я вірю нашим ЗСУ, більше нікому насправді".

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо знову погрожує виходом США з переговорного процесу. Також американець пояснив, чому санкції проти Росії можуть стати небезпечними.