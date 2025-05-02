Верят ли киевляне в решающую неделю для мира — опрос

Киевляне не верят в скорое окончание войны. Фото: Новини.LIVE

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что эта неделя станет решающей для достижения мира. Мол, Украина и Россия находятся ближе, чем когда-либо за последние три года, к заключению соглашения. По мнению американца, переговоры добрались до "финишной прямой".

Верят ли киевляне в прогнозы Марка Рубио узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Киевляне не верят в скорый мир

Подавляющее большинство опрошенных киевлян не доверяют США. Они считают прогнозы госсекратаря Марка Рубио очередной нереалистичной идеей американцев. Если раньше жители столицы хотели надеяться на силу Президента США Дональда Трампа и пытались верить в окончание войны "за 24 часа", то сейчас сняли розовые очки.

"Знаете, мы так живем в таких реалиях, что хотелось бы каждый день верить, что это закончится как можно скорее. Поэтому да, мы надеемся, что это закончится. Но есть сомнения, что уже нет сил, чтобы надеяться на какие-то штаты или на какую-то другую страну, которая постоянно обещает помочь, а получается иначе".

"Я не очень в это верю. Я думаю, что наш президент может что-то такое сделает, чтобы мы территории не отдали, чтобы мы мирно жили. Я не знаю. Сейчас такое время, что разобраться сложно".

"У меня муж военный, я уже знаю многое. Ну, сомневаюсь, конечно. Сомневаюсь. Они там замутили, закрутили. Если будет "да", то супер будет. Очень хочется, чтобы наши ребята вернулись, чтобы у нас людей не убивали и был мир в Украине. Ну, кто там знает, что у них в голове".

Киевляне не доверяют заявлениям США. Фото: Новини.LIVE

В то же время среди горожан бытуют и другие мнения. Они считают, что выиграть войну возможно. В первую очередь благодаря храбрости и мощи ВСУ.

"Знаете, на третий год этой войны хочется во все верить. Может быть разное, но что нам еще остается? Верить просто, надеяться на то, что будет лучше".

"Хотелось бы, конечно, чтобы так было, но на самом деле мы не знаем, как. Поэтому верим, сможем, мы победим".

"Я верю нашим ВСУ, больше никому на самом деле".

Напомним, госсекретарь Марко Рубио снова угрожает выходом США из переговорного процесса. Также американец объяснил, почему санкции против России могут стать опасными.