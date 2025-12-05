Чи потрібно було підписувати Будапештський меморандум — відповіді киян

Демонтаж ядерної ракети СС-19 у 1994 році. Шахтна пускова установка в Миколаївській області. Фото: Валерій Мілосердов/Бабель

Пʼятого грудня 1994 року лідери України, Росії, США та Великої Британії підписали Будапештський меморандум. Київ віддав ядерну зброю, натомість отримав гарантії безпеки та запевнення, що ніхто не зазіхатиме на територіальну цілісність. Однак, Москва в 2014 році порушила всі обіцянки.

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян їхню думку про меморандум.

Чи став Будапештський меморандум помилкою?

Більшість опитаних киян вважають, що зараз стало зрозуміло — віддати ядерну зброю було хибним рішенням.

"Ні, я думаю, що це було неправильно, але в той момент, можливо, вибору іншого не було, зовсім інший контекст був нашої країни", — каже Марія.

Схожої думки і містянка Алла. Вона переконана, що знайти ресурси для обслуговування ядерної зброї в 1994 році було легшим завданням, аніж виграти війну в 2025.

"З огляду на те, що мені відомо, ми не могли якісно підтримувати обслуговування ядерної зброї, тому віддали. Однак, на мою особисту скромну думку, ресурси можна було б я і відшукати. Завжди можна знайти ресурс, тим паче якщо зараз ми знаходимо ресурс у Європи і Америки, то і тобі б змогли", — сказала Алла.

Киянка Алла. Фото: Новини.LIVE

Натомість киянка Алевтина не бачить сенсу в розміркуваннях про минуле. Адже, час не повернути:

"Це дуже важко сказати. На той час здавалось, що так буде легше і правильно, і хто міг подумати про війну? Ну, а тепер ми бачимо, що якби ж повернути час назад, але це якби...".

Нагадаємо, ми розповідали про наслідки підписання Будапештського меморандуму.