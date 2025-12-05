Нужно ли было подписывать Будапештский меморандум - ответы киевлян

Демонтаж ядерной ракеты СС-19 в 1994 году. Шахтная пусковая установка в Николаевской области. Фото: Валерий Милосердов/Бабель

Пятого декабря 1994 года лидеры Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум. Киев отдал ядерное оружие, взамен получил гарантии безопасности и заверения, что никто не будет посягать на территориальную целостность. Однако Москва в 2014 году нарушила все обещания.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян их мнение о меморандуме.

Реклама

Читайте также:

Стал ли Будапештский меморандум ошибкой?

Большинство опрошенных киевлян считают, что сейчас стало понятно — отдать ядерное оружие было ошибочным решением.

"Нет, я думаю, что это было неправильно, но в тот момент, возможно, выбора другого не было, совсем другой контекст был нашей страны", — говорит Мария.

Похожего мнения и горожанка Алла. Она убеждена, что найти ресурсы для обслуживания ядерного оружия в 1994 году было более легкой задачей, чем выиграть войну в 2025.

"Учитывая то, что мне известно, мы не могли качественно поддерживать обслуживание ядерного оружия, поэтому отдали. Однако по моему личному скромному мнению, ресурсы можно было бы я и отыскать. Всегда можно найти ресурс, тем более если сейчас мы находим ресурс у Европы и Америки, то и тогда бы смогли", — сказала Алла.

Киевлянка Алла. Фото: Новини.LIVE

Также киевлянка Алевтина не видит смысла в размышлениях о прошлом. Ведь время не вернуть:

"Это очень трудно сказать. В то время казалось, что так будет легче и правильно, и кто мог подумать о войне? Ну, а теперь мы видим, что если бы вернуть время назад, но это "если бы...".

Напомним, мы рассказывали о последствиях подписания Будапештского меморандума. Также россияне запускали по Украине ракеты, которые могут иметь ядерные боеголовки.