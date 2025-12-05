Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Стоило ли отдавать ядерное оружие — ответы киевлян

Стоило ли отдавать ядерное оружие — ответы киевлян

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 15:17
Нужно ли было подписывать Будапештский меморандум - ответы киевлян
Демонтаж ядерной ракеты СС-19 в 1994 году. Шахтная пусковая установка в Николаевской области. Фото: Валерий Милосердов/Бабель

Пятого декабря 1994 года лидеры Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум. Киев отдал ядерное оружие, взамен получил гарантии безопасности и заверения, что никто не будет посягать на территориальную целостность. Однако Москва в 2014 году нарушила все обещания.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян их мнение о меморандуме.

Реклама
Читайте также:

Стал ли Будапештский меморандум ошибкой?

Большинство опрошенных киевлян считают, что сейчас стало понятно — отдать ядерное оружие было ошибочным решением.

"Нет, я думаю, что это было неправильно, но в тот момент, возможно, выбора другого не было, совсем другой контекст был нашей страны", — говорит Мария.

Похожего мнения и горожанка Алла. Она убеждена, что найти ресурсы для обслуживания ядерного оружия в 1994 году было более легкой задачей, чем выиграть войну в 2025.

"Учитывая то, что мне известно, мы не могли качественно поддерживать обслуживание ядерного оружия, поэтому отдали. Однако по моему личному скромному мнению, ресурсы можно было бы я и отыскать. Всегда можно найти ресурс, тем более если сейчас мы находим ресурс у Европы и Америки, то и тогда бы смогли", — сказала Алла.

Чи віддали б кияни ядерну зброю
Киевлянка Алла. Фото: Новини.LIVE

Также киевлянка Алевтина не видит смысла в размышлениях о прошлом. Ведь время не вернуть:

"Это очень трудно сказать. В то время казалось, что так будет легче и правильно, и кто мог подумать о войне? Ну, а теперь мы видим, что если бы вернуть время назад, но это "если бы...".

Напомним, мы рассказывали о последствиях подписания Будапештского меморандума. Также россияне запускали по Украине ракеты, которые могут иметь ядерные боеголовки.

США Киев ядерное оружие Россия меморандум
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации