Погода у Києві 2 березня — чи буде тепло

Погода у Києві та Київській області у понеділок, 2 березня, буде без опадів. Упродовж дня температура повітря буде плюсовою, але вночі ще можливі невеликі морози.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 2 березня

Синоптики прогнозують завтра у Києві буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці в області на дорогах місцями можлива ожеледиця. Також упродовж дня переважатиме північно-західний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься -4 °С до +1 °С, а вдень +3...+8 °С. Водночас в Києві 2 березня вночі очікується 0...-2 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +5...+7 °С.

Яка погода очікується в Україні найближчим часом

Водночас Наталка Діденко прогнозує, що завтра в деяких регіонах температура повітря підніметься до +13 °С. Вдень найтепліше буде у південній частині. Однак вночі ще можливі морози.

Водночас синоптики розповіли, чи прийде тепло рано цієї весни. Вона не поспішатиме з остаточним теплом, а температура повітря часто буде контрастною.