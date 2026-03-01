Видео
Україна
Видео

Гидрометцентр спрогнозировал, будет ли тепло в Киеве завтра

Гидрометцентр спрогнозировал, будет ли тепло в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:12
Погода в Киеве 2 марта — какая будет температура воздуха
Весенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 марта, погода в Киеве и области будет переменчивой, но без осадков. Несмотря на то, что температура воздуха в течение дня будет плюсовой, днем еще возможны морозы. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 2 марта

Синоптики прогнозируют завтра в Киеве будет переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром в области на дорогах местами возможна гололедица. Также в течение дня будет преобладать северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -4 °С до +1 °С, а днем +3...+8 °С. В то же время в Киеве 2 марта ночью ожидается 0...-2 °С, а днем столбики термометров будут показывать +5...+7 °С.

Погода в Києві 2 березня
Скриншот допиу Укргидрометцентра

Какая погода ожидается в Украине в ближайшее время

В то же время Наталка Диденко прогнозирует, что завтра в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +13 °С. Днем теплее всего будет в южной части. Однако ночью еще возможны морозы.

В то же время синоптики рассказали, придет ли тепло рано этой весной. Она не будет спешить с окончательным теплом, а температура воздуха часто будет контрастной.

погода Киев весна прогноз погоды температура воздуха
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
