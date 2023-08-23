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Чи вважають українці доцільним квапливу заміну герба на Батьківщині-матері: опитування

23 серпня 2023 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи вважають українці доцільним квапливу заміну герба на Батьківщині-матері: опитування
Батьківщина-Мати з Тризубом. Фото: Міністерство культури України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Більша частина українців схвалюють заміну радянського символа на герб України на монументі "Батьківщина-Мати", проте 69% українців вважають, що ці гроші потрібно було витратити на війну.

Про це свідчать результати опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

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Загалом, українці схвально сприйняли ініціативу замінити герб на монументі "Батьківщина-Мати". Відомо, що 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% — негативно, решта — не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже.

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Результати опитування. Фото: скріншот

Найпозитивніше рішення щодо цього герба на заході нашої країни, а також серед українців молодого та середнього віку.

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Результати опитування. Фото: скріншот

Також більшість опитаних українців (70%) погоджуються, що заміна герба СРСР на тризуб є досить важливою подією, яка символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим. Незгодні з цим близько 17%.

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Результати опитування. Фото: скріншот

Водночас значна частина українців (69%) вважає, що замінити радянський герб можна було і після війни, а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від російського вторгнення. Не погодився з цим близько 21% респондентів. Найбільше згодних із наведеним твердженням на півдні (76%), дещо менше — на сході України (60%).

Нагадаємо, нещодавно за допомогою опитування стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області. 

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