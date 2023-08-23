Считают ли украинцы целесообразным торопливую замену герба на "Родине-Матери": опрос
Большинство украинцев одобряют замену советского символа на герб Украины на монументе "Родина-Мать", однако 69% украинцев считают, что эти деньги нужно было потратить на войну.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива.
Замена герба на "Родине-Матери": как отреагировали украинцы
В целом украинцы одобрительно восприняли инициативу заменить герб на монументе "Родина-Мать". Известно, что 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% — отрицательно, остальные — не определились со своим отношением или им безразлично.
Самое положительное решение по этому гербу на западе нашей страны, а также среди украинцев молодого и среднего возраста.
Также большинство опрошенных украинцев (70%) соглашаются, что замена герба СССР на трезубец является достаточно важным событием, символизирующим борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым. Не согласны с этим около 17%.
В то же время значительная часть украинцев (69%) считает, что заменить советский герб можно было и после войны, а целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавшим от российского вторжения. Не согласились с этим около 21% респондентов. Больше всего согласны с приведенным утверждением на юге (76%), несколько меньше — на востоке Украины (60%).
Напомним, недавно с помощью опроса стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.