Головна Київ Чи введе Трамп жорсткі санкції проти Путіна — думки киян

Чи введе Трамп жорсткі санкції проти Путіна — думки киян

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:14
Чи вірять кияни в антиросійські санкції від Дональда Трампа — опитування
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американський лідер Дональд Трамп увімкнув лічильник російському диктатору Володимиру Путін. Дедлайн ультиматуму настав, а вогонь по Україні так і не припинився. 

Журналісти Новини.LIVE дізнались, чи вірять кияни в обіцяні санкції проти країни-агресора. 

Чи наважиться Трамп ввести санкції, якщо Путін не завершить війну?

Сьогодні, 8 серпня, завершується термін 10-денного ультиматуму, який висунув Дональд Трамп. Він заявив, що запровадить тарифи на Росію, якщо та не припинить вогонь по Україні. 

Киянин Антон вважає, що правитель Кремля не погодиться на такі умови:

"Я думаю, що Путін не припинить і Трамп запровадить якісь санкції проти Індії, Китаю... Але можливо буде не зовсім відповідно до того, що він заявляв. Можливо на покупку нафти через Росію".

Опитування киян про санкції США
Киянин Антон. Фото: Новини.LIVE

Натомість містянка Олена хотіла б застосування більш радикальних заходів, аніж санкції:

"Я не знаю, чи вплинуть санкції на Путіна. Дуже сумніваюсь у цьому. Я думаю, що йому байдуже на це. Зупинити Путіна можуть лише більш жорсткі заходи — його ліквідація, це особисто моя думка". 

Тетяна ж переконана, що зупинити Москву може лише її народ.

"Можливо, він введе ці санкції, але це не дуже вплине на Росію. Вплинути на Путіна може лише внутрішній тиск російського народу, а не всі ці санкції. Вони просто обходять ці обмеження", — каже Тетяна.

Кияни не вірять у санкції від США
Киянка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, російський правитель Володимир Путін оголосив місце зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Також американський лідер пояснив деталі свого ультиматиму.

