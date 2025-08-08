Верят ли киевляне в антироссийские санкции от Дональда Трампа — опрос

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский лидер Дональд Трамп включил счетчик российскому диктатору Владимиру Путин. Дедлайн ультиматума наступил, а огонь по Украине так и не прекратился.

Журналисты Новини.LIVE узнали, верят ли киевляне в обещанные жесткие санкции против страны-агрессора.

Сегодня, 8 августа, завершается срок 10-дневного ультиматума, который выдвинул Дональд Трамп. Он заявил, что введет тарифы на Россию, если та не прекратит огонь по Украине.

Киевлянин Антон считает, что правитель Кремля не согласится на такие условия:

"Я думаю, что Путин не прекратит и Трамп введет какие-то санкции против Индии, Китая... Но возможно будет не совсем то, что он заявлял. Возможно на покупку нефти через Россию".

Киевлянин Антон. Фото: Новини.LIVE

Зато горожанка Елена хотела бы применения более радикальных мер, чем санкции:

"Я не знаю, повлияют ли санкции на Путина. Очень сомневаюсь в этом. Я думаю, что ему безразлично на это. Остановить Путина могут только более жесткие меры — его ликвидация, это лично мое мнение".

Татьяна же убеждена, что остановить Москву может только ее народ.

"Возможно, он введет эти санкции, но это не очень повлияет на Россию. Повлиять на Путина может только внутреннее давление российского народа, а не все эти санкции. Они просто обходят эти ограничения", — говорит Татьяна.

Киевлянка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российский правитель Владимир Путин объявил место встречи с президентом США Дональдом Трампом. Также американский лидер объяснил детали своего ультиматима.