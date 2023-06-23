Чи загрожує киянам підрив ЗАЕС: розʼяснення лікаря Комаровського

Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com

Знаменитий лікар Комаровський закликав киян не панікувати через ймовірний підрив Запорізької АЕС і витоку радіації. Однак калій-йодид викидати також не потрібно.

Про це Євген Комаровський повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".

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"Києву (підрив. — Ред) Запорізької АЕС точно не загрожує. А ті, хто поруч, мають бути максимально евакуйовані та перебувати всередині приміщення. Але ще раз кажу: немає такої чарівної пігулки, яка може врятувати від радіації. Викидати калій-йодид не треба, нехай він лежить у будинку. Він у будь-якому разі використовується лише тоді, коли вже стався вибух на працюючому реакторі. Ось є у вас йод – поставили галочку на власній совісті – все!" — сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці ДСНС та поліції проводять підготовку щодо ліквідації наслідків в разі теракту російськими військовими на окупованій Запорізькій АЕС. Україна вже розгорнула штаби.

Додамо, що українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.