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Угрожает ли киевлянам подрыв ЗАЭС: разъяснение врача Комаровского

23 июня 2023 19:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Угрожает ли киевлянам подрыв ЗАЭС: разъяснение врача Комаровского
Врач Евгений Комаровский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Знаменитый врач Комаровский призвал киевлян не паниковать из-за предполагаемого подрыва Запорожской АЭС и утечки радиации. Однако калий-йодид выбрасывать тоже не нужно.

Об этом Евгений Комаровский сообщил в эфире телеканала "Киев24".

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"Киеву (подрыв. — Ред) Запорожской АЭС точно не угрожает. А те, кто рядом, должны быть максимально эвакуированы и находиться внутри помещения. Но еще раз говорю: нет такой волшебной пилюли, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он в любом случае используется только тогда, когда уже произошел взрыв на работающем реакторе. Вот есть у вас йод – поставили галочку на собственной совести – все!" - сказал Комаровский.

 

Напомним, ранее мы писали, что специалисты ГСЧС и полиции проводят подготовку по ликвидации последствий в случае теракта российскими военными на оккупированной Запорожской АЭС . Украина уже развернула штабы.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

 

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