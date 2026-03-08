Ціни на пальне у Києві 8 березня — скільки коштує газ, бензин та дизель

Чи змінилися ціни на пальне у Києві сьогодні
В Україні різко підскочили ціни на пальне. Подекуди вартість газу, бензину та дизелю збільшилася на 6-10 грн. Не оминули рекордні суми за літр пального й столицю. Попри різке подорожчання, сьогодні ціна залишається сталою.
Про це повідомляє головний редактор Новини.LIVE Олена Халік.
Які ціни на пальне у Києві
У столиці вартість пального змінюється залежно від виду та АЗС. В середньому станом на 8 березня 95-й бензин коштує від 70,99 до 73,99 грн за літр. Ціна на дизель також залишається стала — 73,99-76,99 грн за літр. Газ коштує близько 42 грн за літр.
На автозаправній станції OKKO сьогодні така вартість пального:
- Pulls 100 — 80,99 грн за літр;
- Pulls 95 — 73,99 грн за літр;
- A-95 Євро — 70,99 грн за літр;
- Pulls ДП — 76,99 грн за літр;
- ДП Євро — 73,99 грн за літр;
- Газ — 41,99 грн за літр;
- AdBlue — 45,99 грн за літр.
На АЗС WOG ціни станом на 8 березня на деякі види пального дорожчі, ніж на OKKO:
- ДП Євро5 — 73,99 грн за літр;
- ДП Mustang — 76,99 грн за літр;
- А-95 Євро5 — 70,99 грн за літр;
- 95 Mustang — 73,99 грн за літр;
- 100 Mustang — 80,99 грн за літр;
- Газ — 41,98 грн за літр;
- AdBlue — 45,90 грн за літр.
Ціна на паливо в Україні
Вартість пального зросла на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Як зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, для уникнення кризових ситуацій держава повинна реагувати на ризики вже сьогодні.
Водночас народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE зауважила, що Антимонопольний комітет повинен негайно втрутитися у ситуацію з підвищенням цін на пальне в Україні. Якщо цього не зробити, вартість може стати ще більшою.
Читайте Новини.LIVE!