Головна Київ Чи змінилися ціни на пальне у Києві сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 12:42
Ціни на пальне у Києві 8 березня — скільки коштує газ, бензин та дизель
Ціни на пальне у Києві 8 березня. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

В Україні різко підскочили ціни на пальне. Подекуди вартість газу, бензину та дизелю збільшилася на 6-10 грн. Не оминули рекордні суми за літр пального й столицю. Попри різке подорожчання, сьогодні ціна залишається сталою.

Про це повідомляє головний редактор Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

Які ціни на пальне у Києві

У столиці вартість пального змінюється залежно від виду та АЗС. В середньому станом на 8 березня 95-й бензин коштує від 70,99 до 73,99 грн за літр. Ціна на дизель також залишається стала — 73,99-76,99 грн за літр. Газ коштує близько 42 грн за літр.

На автозаправній станції OKKO сьогодні така вартість пального:

  • Pulls 100 — 80,99 грн за літр;
  • Pulls 95 — 73,99 грн за літр;
  • A-95 Євро — 70,99 грн за літр;
  • Pulls ДП — 76,99 грн за літр;
  • ДП Євро — 73,99 грн за літр;
  • Газ — 41,99 грн за літр;
  • AdBlue — 45,99 грн за літр.
Скільки коштує топливо у Києві 8 березня - ціни на газ, бензин, дизель
Ціни на ОККО у Києві 8 березня. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

На АЗС WOG ціни станом на 8 березня на деякі види пального дорожчі, ніж на OKKO:

  • ДП Євро5 — 73,99 грн за літр;
  • ДП Mustang — 76,99 грн за літр;
  • А-95 Євро5 — 70,99 грн за літр;
  • 95 Mustang — 73,99 грн за літр;
  • 100 Mustang — 80,99 грн за літр;
  • Газ — 41,98 грн за літр;
  • AdBlue — 45,90 грн за літр.
Скільки коштує топливо у Києві 8 березня - ціни на газ, бензин, дизель
Ціни на WOG у Києві 8 березня. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Ціна на паливо в Україні

Вартість пального зросла на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Як зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, для уникнення кризових ситуацій держава повинна реагувати на ризики вже сьогодні.

Водночас народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE зауважила, що Антимонопольний комітет повинен негайно втрутитися у ситуацію з підвищенням цін на пальне в Україні. Якщо цього не зробити, вартість може стати ще більшою.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
